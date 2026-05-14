Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

14.05.2026 15:39
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp mesajlarının ardından CHP cephesi harekete geçti. Özel’in avukatları, silinenler dahil tüm yazışmaların geri getirilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları siyasetin gündemine oturdu. Yaşanan gelişmenin ardından Özel’in avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak tüm WhatsApp kayıtlarının geri getirilmesini talep etti.

“MAVİ VALİZİN İÇİNE KOYUVER” MESAJI GÜNDEM OLDU

Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde Özkan Yalım ile Özgür Özel arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp mesajlarına yer verildi. Söz konusu yazışmalarda Özel’in Yalım’a, “Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver” mesajını gönderdiği, Yalım’ın ise “Tamam” yanıtını verdiği görüldü. Öte yandan Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede Özgür Özel’in kendisinden 1 milyon lira istediğini ve bu parayı teslim ettiğini öne sürdü.

ÖZEL'İN AVUKATLARI HAREKETE GEÇTİ 

Tartışmaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatları harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

“TÜM WHATSAPP YAZIŞMALARI GERİ ÇAĞRILSIN”

Günaydın, başvuruda Özgür Özel ile Özkan Yalım arasındaki tüm WhatsApp yazışmalarının geri getirilmesinin talep edildiğini belirtti. "Sayın genel başkanın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir başvuru yaptılar. Biliyorsunuz silinenler de dahil olmak üzere tüm WhatsApp yazışmaları geri çağrılabiliyor” diyen Günaydın, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının içeriğindeki fotoğraf ve görseller dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir."

Günaydın açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: 

"Sayın genel başkanın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bir başvuru yaptılar. Biliyorsunuz silinenler de dahil olmak üzere tüm WhatApp yazışmaları geri çağrılabiliyor. Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının içeriğindeki fotoğraf ve görseller dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. 

Niye yaptık bunu? Çünkü o mesajlarda söylenilmemiş sözler, o mesajlarda kullanılmamış fotoğraflar... 

Ya başka fotoğraflar kullanılarak ya da mevcut fotoğraflar silinmek suretiyle bir başka algı yaratılmak suretiyle bir çabanın içerisine girilmiş. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur. 

Bu WhatsApp yazışmaları dosyaya kazandırıldığında da bu gerçek görülecektir."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Test Test Test Test:
    Konuşma gayet şifreli yapılmış ve içine koy dedim ama bir sorun neyi kastettim diye kıvırma seansları bunlar.. tüm yazışmaları getirsende şimdi 10000 tane yalanı hazırdır. İnkar etme 39 11 Yanıtla
    ilhan aydin ilhan aydin:
    Herşeyi biliyonuzda memleketin sırtındaki kamburu atmayı bi bilemediniz. Her hangi msıkıntı varsa hayatınızda hak ediyorsunuz. 7 18
    suna genç suna genç:
    bak ilhan aydın. bunların son çırpınışıdır. daha demin Gökhan günaydın kalkıp ama bu sohbette para konusu yok dedi:)) yani yazışmalar sahte demedi şimdi bunu talep etmelerinin nedeni eskiye dönük silinmişse geri getirmek imkansız sanıyor ama unuttuğu bir şey var o da içeridekinin telefonunda hepsi hafızada yani bilirkişi tesbiti ile delil sayılır. 2 0
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Bu kadar boş bu kadar yerini haketmiyeni görmedik duymadık 10 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
