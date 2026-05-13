İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü

İsrailli avukat Ben Marmarelli, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlere yönelik sistematik işkence ve cinsel saldırı iddialarında bulundu. Marmarelli, müvekkili olan Filistinli tutukluların düzenli olarak tecavüze uğradığını söyledi.

New York Times’ta yayımlanan haberin ardından konuşan Marmarelli, İsrail hapishanelerindeki koşulların “çok kötü” olduğunu belirterek, Filistinli esirlerin darp, aç bırakma, stres pozisyonunda bekletilme, hijyen ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılma gibi yöntemlerle işkenceye maruz kaldığını ifade etti.

“TECAVÜZ SİSTEMATİK HALE GELDİ”

Filistinli tutukluların avukatlığını yapan Marmarelli, her ziyaretinde müvekkillerinin kendisine cinsel saldırıya uğradıklarını anlattığını söyledi.

“Eğer her seferinde tecavüze uğruyorlarsa, bu aynı gardiyanın yaptığı anlamına gelmez. Farklı gardiyanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu da durumun sistematik olduğunu gösteriyor” diyen Marmarelli, bunun İsrail Hapishane Servisi’nin bilgisi dahilinde yapıldığını savundu.

“AVUKAT GÖRÜŞLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN YAPIYORLAR”

Marmarelli, müvekkillerine yönelik cinsel saldırıların, avukat ziyaretlerini engellemek amacıyla kullanıldığını düşündüğünü ifade etti. Bir müvekkilinin sürekli saldırıya uğradıktan sonra kendisinden artık ziyarete gelmemesini istediğini aktaran avukat, hapishane yönetiminin kendisini de saatlerce aç ve susuz bıraktığını, tuvalete gitmesine izin vermediğini öne sürdü.

“KİMSE HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR”

Filistinli esirlerin fiziksel şiddet izlerini kendi gözleriyle gördüğünü belirten Marmarelli, yaptığı suç duyurularının sonuçsuz kaldığını söyledi.

Marmarelli, “Bir değil, üç tutuklunun sanki az önce tecavüze uğramış gibi yürüdüğünü gördüm. Buna tanıklık ettim, rapor ettim ama dosyalar kapatıldı” ifadelerini kullandı.

İsrailli avukat, İsrail hapishanelerinde uygulanan yöntemlerin hem uluslararası hukuku hem de İsrail yasalarını ihlal ettiğini savundu.