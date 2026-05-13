İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü

13.05.2026 19:31
İsrailli avukat Ben Marmarelli, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlere sistematik işkence ve cinsel saldırı uygulandığını öne sürdü. Müvekkillerinin darp, aç bırakma ve tecavüze maruz kaldığını söyleyen Marmarelli, farklı gardiyanların saldırıları gerçekleştirdiğini ve bunun sistematik hale geldiğini savundu. Avukat, yaptığı şikayetlerin sonuçsuz kaldığını belirterek, “Kimse hiçbir şey yapmıyor” dedi.

İsrailli avukat Ben Marmarelli, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlere yönelik sistematik işkence ve cinsel saldırı iddialarında bulundu. Marmarelli, müvekkili olan Filistinli tutukluların düzenli olarak tecavüze uğradığını söyledi.

New York Times’ta yayımlanan haberin ardından konuşan Marmarelli, İsrail hapishanelerindeki koşulların “çok kötü” olduğunu belirterek, Filistinli esirlerin darp, aç bırakma, stres pozisyonunda bekletilme, hijyen ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılma gibi yöntemlerle işkenceye maruz kaldığını ifade etti.

“TECAVÜZ SİSTEMATİK HALE GELDİ”

Filistinli tutukluların avukatlığını yapan Marmarelli, her ziyaretinde müvekkillerinin kendisine cinsel saldırıya uğradıklarını anlattığını söyledi.

“Eğer her seferinde tecavüze uğruyorlarsa, bu aynı gardiyanın yaptığı anlamına gelmez. Farklı gardiyanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu da durumun sistematik olduğunu gösteriyor” diyen Marmarelli, bunun İsrail Hapishane Servisi’nin bilgisi dahilinde yapıldığını savundu.

“AVUKAT GÖRÜŞLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN YAPIYORLAR”

Marmarelli, müvekkillerine yönelik cinsel saldırıların, avukat ziyaretlerini engellemek amacıyla kullanıldığını düşündüğünü ifade etti. Bir müvekkilinin sürekli saldırıya uğradıktan sonra kendisinden artık ziyarete gelmemesini istediğini aktaran avukat, hapishane yönetiminin kendisini de saatlerce aç ve susuz bıraktığını, tuvalete gitmesine izin vermediğini öne sürdü.

“KİMSE HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR”

Filistinli esirlerin fiziksel şiddet izlerini kendi gözleriyle gördüğünü belirten Marmarelli, yaptığı suç duyurularının sonuçsuz kaldığını söyledi.

Marmarelli, “Bir değil, üç tutuklunun sanki az önce tecavüze uğramış gibi yürüdüğünü gördüm. Buna tanıklık ettim, rapor ettim ama dosyalar kapatıldı” ifadelerini kullandı.

İsrailli avukat, İsrail hapishanelerinde uygulanan yöntemlerin hem uluslararası hukuku hem de İsrail yasalarını ihlal ettiğini savundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Akkoca Mehmet Akkoca:
    Bu düzen böyle gitmez rüzgar bir gün gelir tersine döner. 3 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Hangi ülke ceza evinde olmuyo 0 1 Yanıtla
  • Hüseyin Bay Hüseyin Bay:
    Hakim atmaca sen bu ülkede böyle birşeyi duyduysan ispatla bir sürü muhalif gazeteci var hepsi senden daha mı korkak yani 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
