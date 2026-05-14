Cannes\'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes Film Festivali bu yıl da yalnızca filmleriyle değil, kırmızı halıdaki yıldız geçidiyle gündem oldu. Festivalin en dikkat çeken anlarından biri ise Türk oyuncuların şıklık yarışıydı. Hande Erçel, Demet Özdemir, Gülsim Ali, Sümeyye Aydoğan, Melisa Aslı Pamuk ve Özgü Namal’ın katıldığı gecede tüm gözler Türk yıldızların üzerindeydi.

ÖZGÜ NAMAL

Geceye damga vuran isim ise Özgü Namal oldu. “Sarı Zarflar” filmiyle Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı başarısı yaşayan ekiple Cannes’a katılan ünlü oyuncu, toprak tonlarındaki straplez elbisesiyle kırmızı halıda adeta büyüledi.

Saçlarını doğal şekilde açık bırakan ve sade aksesuarlarla görünümünü tamamlayan Namal’ın yıllara meydan okuyan güzelliği büyük beğeni topladı. Kameralara samimi tavırlarla poz veren oyuncu için sosyal medyada “Genç yıldızları solladı” yorumları yapıldı.

HANDE ERÇEL

Son yıllarda uluslararası etkinliklerin aranan isimlerinden biri haline gelen Hande Erçel, Cannes kırmızı halısında üçüncü kez yürüdü.

Altın tonlarındaki vücuda oturan elbisesi, doğal makyajı ve iddialı mücevher seçimiyle dikkat çeken oyuncu, kırmızı halının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yeni stil danışmanıyla hazırladığı görünüm hayranlarından tam not aldı.

DEMET ÖZDEMİR

“Eşref Rüya” dizisiyle kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Demet Özdemir ise beyaz ve zarif tercihiyle geceye damga vurdu.

Kuğu zarafetini andıran görünümüyle dikkat çeken oyuncu, kırmızı halının en şık isimleri arasında gösterildi.

SÜMEYYE AYDOĞAN

Bir süredir yer aldığı projelerle gündemde olan Sümeyye Aydoğan, Cannes için kırmızı tonlarında iddialı bir elbise tercih etti. Ancak oyuncunun tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar görünümü sıradan bulurken bazıları ise doğal güzelliğini ön plana çıkardığını savundu.

GÜLSİM ALİ

“Gönül Dağı” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülsim Ali de Cannes kırmızı halısında boy gösterdi.

Ünlü oyuncunun sade ve minimal tarzı dikkat çekerken, bazı moda yorumcuları seçimini fazla risksiz buldu.

MELİSA ASLI PAMUK

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Aslı Pamuk ise koyu yeşil balık kesim straplez elbisesiyle Cannes şıklığına farklı bir hava kattı.

2011 Türkiye Güzeli olan oyuncunun zarif görünümü takipçilerinden övgü aldı.