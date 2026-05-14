Real Madrid\'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım

Sezonu kupasız kapatan Real Madrid’de kulüp içindeki kriz büyüyor. Dani Ceballos’un yaptığı açıklamalar İspanya’da gündeme otururken, Başkan Florentino Perez’den de sert cevap geldi.
Real Madrid’den ayrılacağını söyleyen Dani Ceballos, kulüp içinde yaşanan sorunları ilk kez açık açık anlattı. İspanyol futbolcu, “Artık yalan söylemeyeceğim. Her şeyi ben sızdırdım çünkü bu kulüp beni önemsemiyor” ifadelerini kullandı.
Ceballos, takım içinde büyük sorunlar yaşandığını belirterek çarpıcı sözler kullandı. “Federico Valverde ile Tchouameni’nin kavga etmesi yaşananların sadece küçük bir kısmı. Her hafta tartışmalar oluyor, oyuncular birbirini suçluyor” dedi.
Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını bildiğini söyleyerek, “Bu kulüp şu anda insanların sandığı gibi bir yer değil” ifadelerini kullandı. Ceballos’un açıklamaları İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise yaşananlara sert tepki gösterdi. Perez, “26 yıldır buradayım. Oyuncuların kavga etmediği tek bir yıl bile olmadı ama bunlar aile içinde kalır” dedi.
Başkan Perez ayrıca, kulüp içinde kaos görüntüsü oluşturulmasına izin vermeyeceğini söyledi. “Birbirlerine tekme atarlar sonra yine arkadaş olurlar. Bazılarının yaymaya çalıştığı bu kaos havasına izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.
