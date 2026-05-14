II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

14.05.2026 11:51
II. Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu, İstanbul Paşalimanı’nda işlettiği “Nilhan Sultan Köşkü” adlı kafe ve mağazayı artan kira maliyetleri nedeniyle kapatma kararı aldı. Osmanoğlu, milyonluk kira bedelleri nedeniyle işletmeyi sürdürmenin mümkün olmadığını söyledi.

II. Abdülhamid’in 5’inci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu’nun İstanbul Paşalimanı’nda işlettiği “Nilhan Sultan Köşkü” adlı kafe ve mağazayı kapattığı ortaya çıktı. Osmanoğlu, artan kira maliyetleri nedeniyle işletmeyi boşaltma kararı aldıklarını açıkladı.

CHP’Lİ ESKİ VEKİLDEN KİRALAMIŞTI

Nilhan Osmanoğlu’nun, 2007-2011 yılları arasında CHP milletvekilliği yapan Şinasi Öktem’den kiraladığı köşkü uzun süredir kafe ve mağaza olarak işlettiği öğrenildi. Paşalimanı’nda faaliyet gösteren “Nilhan Sultan Köşkü”nün 13 Mayıs 2026 itibarıyla kapatıldığı belirtildi.

“MİLYONLUK KİRALAR BU KARARI ALDIRDI”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Osmanoğlu, kira ücretlerindeki hızlı artış nedeniyle işletmeyi kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Osmanoğlu açıklamasında, restoran sektöründeki 10’uncu, Paşalimanı’ndaki ise 8’inci yıllarını tamamladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibarıyla restoran sektöründeki onuncu, Paşalimanı'ndaki sekizinci yılımızı tamamlarken, maalesef değişen şartların getirdiği bir yol ayrımındayız. Her geçen gün öngörülemez şekilde artan ve bir-iki yıl için milyonluk bantlara oturacak kira bedelleri giderler bizi bu kararı almaya sevk etti. 

"BU ASTRONOMİK MALİYETLERİ KARŞILAYABİLMEK İÇİN..."

Bizim inandığımız misafir ağırlama adabında, sırf bu astronomik maliyetleri ve kiraları karşılayabilmek adına, sizlerin önüne afaki rakamlarla menüler sunmak yoktur. 

"OPERASYONUMUZU SONLANDIRDIK"

Sırf çarklar dönsün diye kaliteden ve hakkaniyetten ödün vermeyi hiçbir zaman içimize sindiremeyiz. Bu ilkeler doğrultusunda Nilhan Sultan Köşkü Paşalimanı operasyonumuzu bugün itibarıyla sonlandırdığımızı duyurmak isteriz."

    Yorumlar (3)

  • Olgun1212 Olgun1212:
    Çok üzüldüm valahi :( 20 12 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk TC Umut Şentürk:
    Kimkibu. 4 12 Yanıtla
  • Derya Akyol Derya Akyol:
    Osmanlı Osmanlı diyip duruyorsunuz Abdülhamit torunları kendilerine ait olanları alamıyor..da bu Osmanlı olmayanlar Türkiye’de yurt dişında her yerde servet servet akıtıyor bizim milletin parasıyla ne olacak bu milletin hali 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 02:01:25. #7.12#
