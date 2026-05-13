Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı
Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı

13.05.2026 15:00
Muğla'nın Bodrum ilçesinde karşı şeride geçerek bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü. Üst tavanı tamamen ezilen araçtan yaralı kurtulan sürücü Ömer Özdemir, "Önünde konvoy halinde araçlar vardı. Onlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım, araç savruldu" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü. 

ARACIN TAVANI KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Kaza, saat 11.30 sıralarında Konacık Mahallesi yeni hastane yolunda meydana geldi. Ömer Özdemir'in kontrolünü yitirdiği 26 EF 204 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin tavanı ezilirken, sürücü Özdemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özdemir, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

SÜRÜCÜ KAZA ANINI ANLATTI

Ömer Özdemir, kaza anında araçta yalnız olduğunu belirtip, "Önünde konvoy halinde araçlar vardı. Onlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım, araç savruldu" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Bodrum, Kaza, Son Dakika

