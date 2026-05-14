Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Haberin Videosunu İzleyin
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak
14.05.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak
Haber Videosu

8,5 yıl sonra Çin'i ziyaret eden ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping 2 saat süren tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ticaret, Tayvan sorunu ve İran Savaşı önemli konu başlıkları oldu. Zirve sonrası açıklama yapana Beyaz Saray, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Hürmüz Boğazı açık kalması ve İran asla nükleer silaha sahip olmaması konularında anlaştığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ ORTAKLIK MESAJI

Şi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'la iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmayı ve ilişkileri doğru yönde ilerleterek gelecek için yeni bir sayfa açmayı istediklerini söyledi.

Bugün küresel düzeyde yüzyılda görülmeyen dönüşümlerin hız kazandığına, uluslararası durumun kaygan ve çalkantılı olduğuna, dünyanın yeni bir tarihi kavşakta bulunduğuna dikkati çeken Şi, "Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli." dedi.

Çin ve ABD'nin farklılıklarından çok ortak çıkarları olduğunu, bir ülkenin başarısının diğeri için şans olacağını vurgulayan Şi, iki ülkenin rakip değil ortak olması, birbirlerinin başarısına ve refahına katkı sağlayarak büyük güçlerin iyi geçinmesinin doğru yolunu bulması gerektiğini ifade etti.

Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Şi, iki büyük güç arasında iyi ilişkilerin dünyanın da faydasına olduğuna işaret ederek, "Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisine doğru bir güzergah vererek 2026'yı ilişkilerde yeni bir sayfa açan tarihsel bir dönüm noktası haline getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Çin ile ABD arasındaki ekonomi ve ticaret bağlarının karşılıklı faydaya dayandığı ve kazan-kazan ilişkisi olduğunun altını çizen Şi, "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler varsa, eşit temelde istişare çözüm için tek seçenektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şi, Tayvan sorununa ilişkin ise Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın sürdürülmesinin Çin ile ABD’nin "en büyük ortak paydası" olduğunu vurguladı.

TRUMP: GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK ZİRVE

ABD Başkanı Trump da, açılış beyanlarında, görüşmede Şi ile “büyük konuları tartışmayı" sabırsızlıkla beklediğini, kimilerinin bunun belki de "gelmiş geçmiş en büyük zirve" olacağını söylediğini ifade etti.

ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını dile getiren Trump, "Zorluklarla karşılaştığımızda üstesinden gelmeyi bildik. Birlikte harika bir geleceğimiz olacak." dedi.

TRUMP VE Şİ, İRAN KONUSUNDA ANLAŞTI

2 saat süren görüşme sonunda ilk açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray, iki liderin İran konusunda anlaştığını açıkladı.

“İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ”

Açıklamada, iki ülkenin İran konusunda belirli başlıklarda mutabakat sağladığı belirtilirken, İran’ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceği mesajı verildi. 

HÜRMÜZ BOĞAZI DA AÇIK TUTULACAK

Çin ve ABD arasında yapılan görüşmeler kapsamında Beyaz Saray, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması konusunda da tam mutabakata varıldığını duyurdu.

ÇİN'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Çin devlet televizyonundan yapılan ve fazla detayın verilmediği açıklamada ise, Şi Cinping ve Trump'ın Ortadoğu'daki durumu, İran Savaşı'nı, Ukrayna Savaşı'nı ve Kore yarımadasındaki durum hakkında görüş paylaşımında bulunduğu da ifade edildi.

Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    iran anlaşmayı kabul etmez çin abd kendılerı çalıp kendılerı oynuyor 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Şi’den Trump’a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir
Refahiye’de dolu yağışı hayatı felç etti Refahiye'de dolu yağışı hayatı felç etti
Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi Bakanlık inceleme başlattı Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı
Korkulan oldu Marco Asensio için ayrılık ihtimali Korkulan oldu! Marco Asensio için ayrılık ihtimali
Manisa’da fabrika kuracaktı Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu Manisa'da fabrika kuracaktı! Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu
Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım

00:30
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
00:27
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
23:51
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 02:37:05. #7.13#
SON DAKİKA: Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.