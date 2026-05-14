Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ ORTAKLIK MESAJI

Şi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'la iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmayı ve ilişkileri doğru yönde ilerleterek gelecek için yeni bir sayfa açmayı istediklerini söyledi.

Bugün küresel düzeyde yüzyılda görülmeyen dönüşümlerin hız kazandığına, uluslararası durumun kaygan ve çalkantılı olduğuna, dünyanın yeni bir tarihi kavşakta bulunduğuna dikkati çeken Şi, "Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli." dedi.

Çin ve ABD'nin farklılıklarından çok ortak çıkarları olduğunu, bir ülkenin başarısının diğeri için şans olacağını vurgulayan Şi, iki ülkenin rakip değil ortak olması, birbirlerinin başarısına ve refahına katkı sağlayarak büyük güçlerin iyi geçinmesinin doğru yolunu bulması gerektiğini ifade etti.

Şi, iki büyük güç arasında iyi ilişkilerin dünyanın da faydasına olduğuna işaret ederek, "Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisine doğru bir güzergah vererek 2026'yı ilişkilerde yeni bir sayfa açan tarihsel bir dönüm noktası haline getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Çin ile ABD arasındaki ekonomi ve ticaret bağlarının karşılıklı faydaya dayandığı ve kazan-kazan ilişkisi olduğunun altını çizen Şi, "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler varsa, eşit temelde istişare çözüm için tek seçenektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şi, Tayvan sorununa ilişkin ise Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın sürdürülmesinin Çin ile ABD’nin "en büyük ortak paydası" olduğunu vurguladı.

TRUMP: GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK ZİRVE

ABD Başkanı Trump da, açılış beyanlarında, görüşmede Şi ile “büyük konuları tartışmayı" sabırsızlıkla beklediğini, kimilerinin bunun belki de "gelmiş geçmiş en büyük zirve" olacağını söylediğini ifade etti.

ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını dile getiren Trump, "Zorluklarla karşılaştığımızda üstesinden gelmeyi bildik. Birlikte harika bir geleceğimiz olacak." dedi.

TRUMP VE Şİ, İRAN KONUSUNDA ANLAŞTI

2 saat süren görüşme sonunda ilk açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray, iki liderin İran konusunda anlaştığını açıkladı.

“İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ”

Açıklamada, iki ülkenin İran konusunda belirli başlıklarda mutabakat sağladığı belirtilirken, İran’ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceği mesajı verildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI DA AÇIK TUTULACAK

Çin ve ABD arasında yapılan görüşmeler kapsamında Beyaz Saray, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması konusunda da tam mutabakata varıldığını duyurdu.

ÇİN'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Çin devlet televizyonundan yapılan ve fazla detayın verilmediği açıklamada ise, Şi Cinping ve Trump'ın Ortadoğu'daki durumu, İran Savaşı'nı, Ukrayna Savaşı'nı ve Kore yarımadasındaki durum hakkında görüş paylaşımında bulunduğu da ifade edildi.