Dünyada bir ilk! 3 kilogramlık tümör 6,5 saatlik operasyonla çıkarıldı

Eskişehir’de 8 yaşındaki Fatma Yaman’ın boynunda 3 yaşından itibaren büyüyen ve 3 kilograma ulaşan dev tümör, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen 6,5 saatlik kritik ameliyatla çıkarıldı. Doktorlar, 25 santimetre büyüklüğündeki kitlenin çocuk hastalarda dünyada bilinen en büyük boyun tümörü olduğunu açıkladı.

“MASADA KALIR” DEDİLER

Gaziantep’te yaşayan Orhan ve Kübra Yaman çifti, kızları Fatma’nın boynunda oluşan kitleyi 2023 yılında fark etti. Kısa sürede büyüyen tümör nedeniyle aile, yurt dışı dahil birçok hastaneye başvurdu. Ancak riskli olduğu gerekçesiyle ameliyat yapılamadı.

Baba Orhan Yaman, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: “2023’ten bu yana birçok hastane, yurt dışı dahil birçok yere gittik. Gelen cevapların çoğu ‘masada kalır’ şeklindeydi. Çok zor zamanlar geçirdik. Eskişehir Şehir Hastanesi kızım için elinden gelenin en iyisini yaptı.”

6,5 SAATLİK KRİTİK OPERASYON

Fatma Yaman için Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Plastik Cerrahisi ve anestezi uzmanlarından oluşan ekip tarafından operasyon planlandı. Yaklaşık 6,5 saat süren ameliyatta, küçük kızın boynunda hayati risk oluşturan 3 kiloluk tümör başarıyla çıkarıldı. Operasyonun ardından 15 gün yoğun bakımda gözetim altında tutulan Fatma, daha sonra servise alındı ve taburcu edildi.

“DÜNYADA BİLİNEN EN BÜYÜK ÇOCUK BOYUN TÜMÖRÜ”

Ameliyatı gerçekleştiren Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi’nden Op. Dr. Abdulkadir Calavul, kitlenin tıp literatürüne girdiğini açıkladı. Calavul, hastanın hastaneye geldiğinde yalnızca 10 kilo olduğunu ve bunun 3 kilosunun tümörden oluştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Hastanın boynundaki kitle şah damarına, akciğere ve sırt bölgesine ciddi bası yapıyordu. Boynunda yaklaşık 80 derecelik eğrilik oluşmuştu. Yemek yemekte ve nefes almakta ciddi sorunlar yaşıyordu.”

Kitlenin yaklaşık 25x20 santimetre boyutunda olduğunu belirten Calavul, “Literatürde 20-22 santimetre civarında vakalar mevcut ancak bizim hastamızdaki tümör 25 santimetreydi. Şu an çocuk hastalarda dünyada bilinen en büyük boyun tümörü olarak değerlendiriyoruz” dedi.