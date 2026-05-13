Jesus’tan son saniye gol yiyen kaleciye olay tepki

Al Nassr’ın son saniyede yediği gol sonrası teknik direktör Jorge Jesus’un kaleci Bento’ya verdiği tepki dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcının maç bitimindeki tavırları gündem oldu.
Al Nassr, mücadeleyi 1-0 önde götürürken kaleci Bento’nun bitime saniyeler kala yaptığı büyük hata sonrası kalesinde golü gördü ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Al Nassr şampiyonluğu ilan etme fırsatını kaçırdı ancak liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmanın ardından Jorge Jesus’un kaleci Bento’ya verdiği tepki dikkat çekti. Portekizli teknik adamın, Bento yanından geçerken sinirli şekilde elini salladığı ve yaptığı hata nedeniyle tepkisini açıkça gösterdiği görüldü.
Jorge Jesus’un maç sonundaki tavırları kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bento’nun son saniyelerde yaptığı hata ve Jesus’un verdiği reaksiyon futbol dünyasında geniş şekilde konuşuldu.
Al Nassr, alınan beraberliğe rağmen şampiyonluk yarışındaki avantajını korudu. Mavi-sarılı ekip, gelecek hafta oynayacağı maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
