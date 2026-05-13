Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü yolunda 7 metreyi bulan karda çalışmalar başlatıldı.

EKİPLER YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Önceki yıllarda daha erken ulaşıma açılan Nemrut yolu, bu yıl etkili olan yoğun ve uzun süreli yağışlar nedeniyle gecikmeli olarak çalışmalar başlatıldı. Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen yolu ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

DOĞASEVERLER YOLUN AÇILMASINI BEKLİYOR

İlk etapta zirve bölümüne kadar yolun açılması hedeflenirken, birkaç gün içerisinde güzergahın tamamen kardan temizlenmesinin planlandığı belirtildi. Yolun açılmasını heyecanla bekleyen doğaseverler ise eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Nemrut Kalderası'nı ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte bölgedeki turizm sezonunun da başlaması bekleniyor. Yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Nemrut Kalderası, doğal güzellikleriyle bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.