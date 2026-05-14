Trump\'tan Çin Devlet Başkanı Şi\'ye Beyaz Saray daveti

14.05.2026 13:37
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi 8,5 yıl aradan sonra tarihi görüşme gerçekleştirdi. İki saat süren ikili görüşme sonrası akşam yemeğine geçen iki lider açıklamalarda bulundu. Trump, "Çin ile birlikte barışı getirelim" derken Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ise "Bugün Trump ile derinlemesine görüş alışverişinde bulundum. Çin ve ABD rakip değil, ortak olmalıdır" dedi. Trump ayrıca, Çin Devlet Başkanı'nı 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi Çin ziyaretinde tarihi buluşma gerçekleşti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Trump'a Pekin ziyaretinde ABD'li şirketlerin CEO'ları da eşlik etti. İkili görüşme sonrası akşam yemeğine geçen iki lider açıklamalarda bulundu.

"ABD VE ÇİN HALKLERI PEK ÇOK NOKTAYA SAHİP"

Konuşmasına "çok güzel bir gün geçirdiğini" söyleyerek başlayan Trump, Çin delegasyonuyla "çok olumlu ve verimli" görüşmeler geçirdiklerini belirtti.

Ev sahipliği için Devlet Başkanı Şi'ye teşekkürlerini ileten Trump, ABD ile Çin ilişkilerinin uzun soluklu olduğunu vurguladı.

Trump, iki ülke arasındaki ilk temasın ardından, bu ilişkinin dünya tarihinin en önemli ilişkilerinden biri haline geldiğini söyledi.

Başkan Trump, 250 yıllık bir geçmişe sahip olan ticari ve karşılıklı saygıya dayalı bağın, her iki ülkeye fayda sağlayacak bir geleceğin temelini oluşturduğunu belirterek, ABD ve Çin halklarının pek çok ortak noktaya sahip olduğunu vurguladı.

Şİ VE EŞİNİ BEYAZ SARAY'A DAVET ETTİ

Trump, Şi ile eşi Peng Liyuan'ı 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etmekten onur duyduğunu ve bunu dört gözle beklediklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok özel olduğunu dile getiren Trump, teşekkürlerini iletti.

"TÜM DÜNYANIN REFAHINI İLERİYE TAŞIYABİLİRİZ"

Şi, Çin ve ABD halklarının "büyük halklar" olduğunu vurgulayarak, "Çin ulusunun büyük yeniden canlanmasının sağlanması ve ABD'yi yeniden büyük yapma hedefi el ele ilerleyebilir. Birbirimizin başarılı olmasına yardımcı olabilir ve tüm dünyanın refahını ileriye taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Çin-ABD ilişkileri ile uluslararası ve bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ve stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Şi, her iki tarafın da "Çin ile ABD arasındaki ilişkinin dünyadaki en önemli ikili ilişki olduğuna inandığını" söyledi.

Şi, "Hem Çin hem de ABD, işbirliğinden kazanç sağlar, çatışmadan ise zarar görür. İki ülke rakip değil, ortak olmalıdır." diye konuştu.

Karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama ortamı yaratılabileceğini belirten ve işbirliğinin, ilişkilerin istikrarlı şekilde ilerleyebilmesinin anahtarı olduğunu kaydeden Şi, "Her iki taraf da bu tarihi sorumluluğu üstlenmeli ve Çin-ABD ilişkileri adlı dev gemiyi doğru yönde ve istikrarlı biçimde ileriye taşımalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İKİ LİDER İRAN KONUSUNDA ANLAŞTI

Öte yandan basına kapalı görüşmede taraflar Hürmüz Boğazı açık kalması ve İran asla nükleer silaha sahip olmaması konularında anlaştığı ifade edildi.

HEYETTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Zirvenin dikkat çeken bir diğer unsuru ise ABD heyetindeki üst düzey isimler oldu. Heyette Pete Hegseth, Stephen Miller ve Apple CEO’su Tim Cook yer alırken, salonda hazır bulunan Elon Musk’ın, davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığı ve konuklarla fotoğraf çektirdiği görüldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    barışında dünya rahat etsin. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
