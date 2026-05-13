Tırlar kafa kafaya çarpıştı! Sürücüler feci şekilde can verdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde iki tırın çarpışmasının ardından çıkan yangında sürücüler hayatını kaybetti.
Kaza, Tatvan-Van kara yolu Alacabük köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpıştıktan sonra alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla yol trafiğe kapatılırken, ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Kazada iki tır sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
