Tırlar kafa kafaya çarpıştı! Sürücüler feci şekilde can verdi - Son Dakika
Tırlar kafa kafaya çarpıştı! Sürücüler feci şekilde can verdi

13.05.2026 17:30
Bitlis’in Tatvan ilçesinde iki tırın çarpışmasının ardından çıkan yangında sürücüler hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Tatvan-Van kara yolu Alacabük köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpıştıktan sonra alev aldı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla yol trafiğe kapatılırken, ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

İKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada iki tır sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

    Yorumlar (2)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Ağır vasıta araçları bu şekildeki bize bir şey olmaz yüksek araba deyip bir çok kişiyi canından ediyorlar. İnsan gibi kullananlara sözüm yok. 1 0 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    bu kadar dikkatsizliğe de pes.birinin dikkatsizliği, öbür kişininde canından malından etti. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
