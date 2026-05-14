Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da verilecek

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran\'da verilecek
14.05.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 31. duruşmasında, mütalaa açıklandı. Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında “rüşvet alma” suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası bir haftalık aradan sonra, ikinci celsenin 12. duruşmasıyla bugün devam etti. Duruşmada mütalaa açıklandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu. Sanıkların yakınları da duruşmada izleyici olarak yer aldı.

"KURDUĞU SİSTEMLE PEK ÇOK İHALE ALDI"

Duruşmada, cumhuriyet savcısı, hazırladığı 104 sayfalık esas hakkındaki mütalaasının özetini okudu. Mütalaada, örgüt elebaşı tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın, kurduğu ihale sistemiyle kamu kurumları ve belediyelerden çok sayıda ihale aldığı, ihaleleri alan şirketleri, hukuki yaptırımlardan kaçırmak adına kardeşleri ve akrabaları üzerine kurduğu belirtildi.

"ÖRGÜTÜN VARLIĞI KABUL EDİLDİ"

Mütalaada, her ne kadar sanıklar alınan savunmalarında örgüt olmadıklarını, aile olduklarını, şirketler arasında ticari ve aile ilişkisinin bulunduğunu beyan etse de farklı kişilere ait birçok firma adına belediyelerle olan iş ve işlemleri sanık Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı, dosyaya konu eylemlerde tüm süreçlerde şirketler üzerinde karar alma yetkisinin Aktaş'ta olduğu ifade edildi.

Örgüt üyesi firma sahibi sanıkların Aktaş'ın talimatıyla hareket ettikleri birlikte değerlendirildiğinde, örgütün varlığının kabul edildiği aktarılan mütalaada, yapılan işlemlerin büyüklüğü dikkate alındığında Aziz İhsan Aktaş'ın firmalarla doğrudan irtibat kurmamak adına güvenebileceği insanlar olmaları nedeniyle kardeşleri ve akrabaları üzerine firma kurduğu ancak gerçekte firmaları kendisinin yönettiği kaydedildi.

Mütalaada, ihalelerde pazarlık usulüne davet aşamasında yer alan firmaların belediye görevlileri tarafından değil, Aktaş tarafından belirlendiği bilgisi verildi.

ÖRGÜTÜN EN ÇOK İHALE ALDIĞI KURUM

Suç örgütünün en çok ihale aldığı kurumun Beşiktaş Belediyesi olduğu, tutuklu sanık Rıza Akpolat'ın belediye başkanlığı döneminde belediyede örgüte ait firmaların ihaleler konusunda neredeyse tekelleştiği anlatılan mütalaada, ihalelerin örgüte ait firmalara verildiği, Akpolat'ın ihale, imar, ruhsat gibi belediye işlemleriyle elde ettiği haksız kazancı akrabaları ve arkadaşları üzerinden resmileştirmeye çalıştığına işaret edildi.

Aktaş'ın belediye başkanlarıyla yakın ilişki kurarak, maddi menfaat ve kurduğu, ihale sistemiyle belediyelerin ihaleleri örgüt bünyesindeki firmaların almasını sağladığı ifade edilen mütalaada, hak ediş dönemlerinde rüşvet olarak ödemelerin yapıldığı ve Aktaş'ın ihale alma yöntemi olarak kurduğu sistemin rüşvet çerçevesinde olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi yapıldı.

İSTENEN CEZALAR

Mütalaada, adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevlerinden uzaklaştırılan tutuksuz sanıklar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi tutuklu sanık Celal Tekin'in "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ahmet Özer'in 2 kez "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklanmasının ardından Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara'nın "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan beraati, "rüşvet" suçundan ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla, 26 sanığın ise "örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

AKTAŞ İÇİN "ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANSIN" TALEBİ

Ayrıca mütalaada, sanıklar Aktaş ve Nugay'ın soruşturma aşamasında yakalanarak tutuklandıktan sonra dosyaya konu örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleşen rüşvet eylemleri hakkında savcılığa verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi.

Tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile tutuksuz sanıklar Gülal Erdovan Anıl, Gülşah Ocak ve Zafer Ozan Ay'ın suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiklerinden bahisle cezalandırılmaları istenmiş ise de atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi de mütalaada talep edildi.

RIZA AKPOLAT HAKKINDA "TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI" İSTENDİ

Mütalaada, sanıklar görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka ve Özcan Zenger'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan'ın ise tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • slayt man slayt man:
    Sandık gelsin mütehala verecek millet 1 0 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ Necati Sarıdağ:
    anlamak mümkün değil. aziz ihsan denen kişiye ceza yok öylemi. eğer ortada bir rüşvet varsa verende alann da suçludur. NOKTA 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Şi’den Trump’a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir
Refahiye’de dolu yağışı hayatı felç etti Refahiye'de dolu yağışı hayatı felç etti
Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi Bakanlık inceleme başlattı Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı
Korkulan oldu Marco Asensio için ayrılık ihtimali Korkulan oldu! Marco Asensio için ayrılık ihtimali
Manisa’da fabrika kuracaktı Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu Manisa'da fabrika kuracaktı! Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu
Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım

00:30
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
00:27
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
23:51
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 00:47:07. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.