Dick Advocaat Curaçao\'ya geri döndü

13.05.2026 16:26
78 yaşındaki Dick Advocaat, 2026 Dünya Kupası öncesi yeniden Curaçao Milli Takımı’nın başına geçti. Curaçao, Dünya Kupası tarihinin en küçük nüfuslu ülkesi olarak tarihe geçmişti.

CURAÇAO’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Curaçao Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Fred Rutten’in görevinden ayrılmasının ardından Dick Advocaat’ın yeniden göreve getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, “Yönetim kurulu Dick Advocaat’ı Curaçao Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak atamaya karar verdi” ifadeleri kullanıldı.

TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATMIŞTI

Dick Advocaat, Curaçao ile daha önce tarihi bir başarıya imza atmıştı. Hollandalı teknik adam yönetimindeki Curaçao, tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmıştı.

KIZININ SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE AYRILMIŞTI

Tecrübeli çalıştırıcı, şubat ayında kızının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı. Advocaat’ın yeniden takımın başına dönmesi Curaçao futbolunda büyük heyecan yarattı.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİLER

Yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Curaçao, Dünya Kupası’na katılan en küçük ülke olarak tarihe geçti. Karayipler’de bulunan ada ülkesi, 2018 Dünya Kupası’na katılan İzlanda’nın yaklaşık 350 binlik nüfus rekorunu da geride bıraktı.

