Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın seçim projeleri netleşmeye başladı. Yıldırım’ın, stat kapasitesini artırmak için büyük bir proje hazırlığında olduğu öğrenildi.
Hazırlanan projeye göre Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde mevcut stadın kapasitesi 65 bine çıkarılacak. Sarı-lacivertli kulübün stat büyütme projesi yeniden gündeme geldi.
Aziz Yıldırım, 2024 yılındaki genel kurulda stat kapasitesinin artırılmasına yönelik projeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Dönemin yönetim kurulu listesinde yer alan Nihat Özbağı da projeyle ilgili detayları açıklamıştı.
Projeye Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden iş insanı Nihat Özdemir’in de destek vereceği belirtildi. Stat büyütme çalışmasının kulübün uzun vadeli gelir planlamasında önemli yer tuttuğu ifade edildi.
Haberde, daha önce Camp Nou projesinde görev alan mühendislik ekipleriyle çalışılmasının planlandığı aktarıldı. Chobani Stadı’nın mevcut yerinde büyütülmesi için aynı teknik kadrolardan destek alınacağı belirtildi.
