Amedspor\'dan Rossi bombası

Süper Lig’in yeni takımlarından Amedspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe’nin eski yıldızı Diego Rossi ile ilgilendiği öne sürüldü.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi’nin, Amedspor’un transfer listesinde yer aldığı belirtildi. Süper Lig’e iddialı girmek isteyen Amedspor’un ses getirecek isimler üzerinde çalıştığı ifade edildi.
Kanat ve hücum hattını güçlendirmek isteyen Amedspor’un, Diego Rossi transferini önemli hedeflerden biri olarak gördüğü aktarıldı. Uruguaylı futbolcunun tecrübesi ve hücum gücü dikkat çekiyor.
Diego Rossi, Fenerbahçe kariyerinde özellikle hızı ve birebirdeki etkinliğiyle öne çıkmıştı. Uruguaylı oyuncu daha sonra kariyerine yurt dışında devam etmişti.
Süper Lig’e yükselmesinin ardından kadrosunu güçlendirmek isteyen Amedspor’un önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını hızlandırması bekleniyor. Diego Rossi cephesindeki gelişmeler merakla takip ediliyor.
