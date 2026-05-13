Dursun Özbek'in dili sürçtü, salon yıkıldı: Bunda bir iş var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dursun Özbek'in dili sürçtü, salon yıkıldı: Bunda bir iş var

Haberin Videosunu İzleyin
Dursun Özbek\'in dili sürçtü, salon yıkıldı: Bunda bir iş var
13.05.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dursun Özbek\'in dili sürçtü, salon yıkıldı: Bunda bir iş var
Haber Videosu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in divan kurulu toplantısında şampiyonluk sayısını söylerken “26” yerine “36” demesi salonda kahkaha tufanı kopardı. Özbek’in “Ağzımdan çıktı ya” sözleri dikkat çekti.

Galatasaray Kulübü’nün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek’in yaptığı konuşma salonda renkli anların yaşanmasına neden oldu. Özbek’in şampiyonluk sayısını söylerken yaptığı dil sürçmesi büyük kahkaha kopardı.

“26” YERİNE “36” DEDİ

Kürsüde konuşma yapan Dursun Özbek, Galatasaray’ın bu sezon kazandığı şampiyonluğa değinirken şampiyonluk sayısını yanlış söyledi. Özbek, “Cuma günü şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 36…” ifadelerini kullandı.

SALONDA KAHKAHA TUFANI

Başkan Özbek’in “36” demesi sonrası salonda büyük kahkaha koptu. Durumu fark eden Özbek de gülümseyerek, “36 ağzımdan çıktı ya! Bunda bir iş var” dedi.

GÜNDEM OLDU

Divan kurulunda yaşanan o anlar kısa sürede gündem oldu. Galatasaray taraftarları Özbek’in sözlerini sosyal medyada esprili yorumlarla paylaştı.

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'in dili sürçtü, salon yıkıldı: Bunda bir iş var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ne var bunda? 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

07:25
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:35:31. #7.12#
SON DAKİKA: Dursun Özbek'in dili sürçtü, salon yıkıldı: Bunda bir iş var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.