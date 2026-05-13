CHP\'li Özcan, Özkan Yalım\'ın ek ifadesi hakkında suç duyurusunda bulundu

13.05.2026 16:04  Güncelleme: 17:23
CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ek ifadesinde kendisiyle ilgili yer alan iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Hakkındaki iddiaların tamamen yalan olduğunu savunan Özcan, “Hiç kimse bir kadının haysiyetine saldırmayı cezasız sanmasın” ifadelerini kullandı.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek sert tepki gösterdi.

“ANLATILAN SENARYONUN TAMAMI YALAN”

Kimsenin onurlu yaşamlarını hedef alamayacağını ifade eden Özcan, şu açıklamayı yaptı: “Bugünkü iftira serisinde benim de adımı geçirmeye çalışmışlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Kadın arkadaşlarıma atılan dünkü iftirayı da kendime yapılmış saydım.”

Bahsi geçen dönemde Parti Meclisi üyesi olmadığını ve ilgili ilde hiç bulunmadığını belirten Özcan, “O dönemde adı geçen kadın arkadaşımızla tanışık bile değildik. Anlatılan senaryonun tamamı yalandır” ifadelerini kullandı.

“BU GÜNLER GEÇECEK”

Özcan, açıklamasında son dönemde yaşanan itham ve suçlamalara da tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Bu nasıl bir sınırsız kötülük anlaşılır gibi değil. Köşeye sıkışmışlığın rezilliği bu kadar tetikleyebileceğini hayal bile edemezdim. Bu günler geçecek ve namusluların namussuzlardan çok daha güçlü olduğunu herkes görecek.”

Özcan, açıklamasını “Hiç kimse bir kadının haysiyetine saldırmayı cezasız sanmasın. Hodri meydan” sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

Özkan Yalım, Gizem Özcan, Yerel, Son Dakika

