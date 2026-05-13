Babacan'dan "transfer" tepkisi! İktidar ve ana muhalefeti sert eleştirdi
Babacan'dan "transfer" tepkisi! İktidar ve ana muhalefeti sert eleştirdi

Babacan\'dan "transfer" tepkisi! İktidar ve ana muhalefeti sert eleştirdi
13.05.2026 15:33
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında iktidar ve ana muhalefeti son dönemde yapılan transferler üzerinden eleştirdi. Babacan "İktidar daha düne kadar ağır hakaretler saydığı insanları partilerine transfer ederken hiç utanmıyor" derken ana muhalefeti de vekillere takılan rozetler üzerinden vurdu. Babacan "Siyasette kalite çok düştü, yazık bu ülkeye. Yeni Yol grubu olarak bizler, temiz siyasetin temsilcileriyiz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, Türkiye ekonomisinin iyiye gitmediğini belirterek, "Enflasyon, insanların para ve fiyat algısını bozuyor, hayatın ağırlığını günden güne artırıyor. En düşük emekli maaşının 20 bin lira, açlık sınırının çok çok altında bir maaşla geçinmek zorunda olan milyonlarca emeklimizin olduğu bir ülkede ekonomik büyümeden bahsedemezsiniz. Emeklimiz bu parayla ne yapacak? Kira, fatura, üst baş, çarşı-pazar mı yapsın. Önümüz Kurban Bayramı o zaman hatırlayalım; bayram ikramiyesi uygulaması ilk başladığında bir emekli, ikramiyesiyle bir kurbanlık koyun alabiliyordu. Evine et almakta zorlanan bir vatandaşımız Kurban Bayramı'nda bir kurban kesebilmesi için bayram ikramiyesi ortaya çıktı. 

"ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VERMEMEK ZULÜMDÜR"

Bugün geldiğimiz noktada bu imkansız; ikramiye 4 bin lirayken Diyanet'in açıkladığı kurbanlık fiyatı 18 bin lira. 18 bin lira ne demek? Aşağı yukarı bir aylık emekli maaşı. Biz bayram ikramiyelerinin en az bir aylık emekli maaşı kadar olması gerektiğini söylüyoruz. Yani emeklimiz 12 maaş değil, 14 maaş almalıdır. Hani, 'Rakamlara bakmayın, önemli olan satın alma gücü' diyordunuz. Ülkemizde satın alma gücü ortada; bugün ister rakamlara isterse de satın alma gücüne bakın iktidar sınıfta kalmıştır. Millette ne satın alma gücü bıraktınız ne de kuvvet bıraktınız. Bugün geçtim kurban almayı, emeklimiz temel ihtiyaçlarını bile karşılamaz noktaya geldi. Yapılacak iş belli; hemen emekli bayram ikramiyesini bir emekli maaşına eşitleyin. Emeklimize 12 maaş değil, yılda 14 maaş verin, çözüm budur. Asgari ücrete de mutlaka 1 Temmuz'da ara zam verin. Asgari ücret 28 bin lirada sabit dururken açlık sınırı 34 bin liraya çıktı. Asgari ücrete ara zam vermemek zulümdür, hak gaspıdır, kul hakkıdır" ifadelerini kullandı.

"BİZ TEMİZ SİYASETİN TEMSİLCİLERİYİZ"

Türkiye siyasetinin geldiği noktadan hicap duyduğunu belirten Babacan, "İktidar daha düne kadar ağır hakaretler saydığı insanları partilerine transfer ederken hiç utanmıyor. Ana muhalefete bakıyoruz; daha dün aynı masada oturdukları partilerin milletvekillerini davet edip rozet takmayı marifet bilenler gün gelip de partilerinden ayrılanlara başkaları rozet taktığında arkalarından en ağır hakaretleri saydırıyorlar. Gerçekten siyasette kalite çok düştü, yazık bu ülkeye. Eskiden yazılı veya sözlü etik kurallar vardı. İnsanlarda utanma duygusu, ar vardı. Daha dün bazı milletvekilleri ile ilgili sosyal medyaya düşen iddialara bir bakın; bu iddiaları ortaya saçanlarda hiç mi vicdan, utanma yok, ayıp. 

Siyasete girmek için insanlıktan çıkmak gerekmez. İnsanlar siyasetten topyekun ümitlerini kesiyorlar, 'Siyaset kirlenmiş, yozlaşmış' diyorlar. Tam da bu noktada bizlere büyük görevler düşüyor, çok büyük bir sorumluluk var. Ülkeyi bu çamurdan siyasetle çıkaracağımızı anlatacak olan bizleriz. 'Siyaset topyekun bozuk değil. İçlerinde iyi ve düzgün insanlar var' dedirtecek olan bizleriz. İşte buradayız, bir aradayız. Yeni Yol grubu olarak bizler, temiz siyasetin temsilcileriyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babacan'dan 'transfer' tepkisi! İktidar ve ana muhalefeti sert eleştirdi

