Süper Lig'de bu hafta iki kadın hakem maç yönetecek
Süper Lig'de bu hafta iki kadın hakem maç yönetecek

14.05.2026 13:46
Süper Lig’in son haftasında iki kadın hakem görev yapacak. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Asen Albayrak, Kayserispor - Konyaspor karşılaşmasında ise Melek Dakan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İki karşılaşmada kadın hakemlerin görev yapacağı açıklandı.

Melek Dakan

İKİ MAÇTA KADIN HAKEMLER DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem listesine göre Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Asen Albayrak görev yapacak. Kayserispor - Konyaspor karşılaşmasında ise Melek Dakan düdük çalacak.

Asen Albayrak

SON HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Eyüpspor maçını Mehmet Türkmen yönetirken, Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasında Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. Trabzonspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği mücadelesinde ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

DİKKAT ÇEKEN GÖREVLENDİRME

Kadın hakemlerin Süper Lig’in son haftasında görev alacak olması futbol kamuoyunda dikkat çekti. Karar, Türk futbolunda kadın hakemlerin daha fazla ön plana çıkması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Uğur Kart Uğur Kart:
    GEÇ ALINMIŞ KARAR ŞU KADINLARDAKİ CESARETİN YARISI ERKEK HAKEMLERDE YOK 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
