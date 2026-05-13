Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

Türkiye\'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
13.05.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemeksepeti, Türkiye'nin 25 yıllık lezzet arşivini ortaya çıkardı. Tüm zamanların en çok tercih edilen 10 ürünü arasında ilk sırada lahmacun yer aldı.

Türkiye’de online yemek siparişi kategorisini kuran Yemeksepeti, 25. yılını kutlarken 1,7 milyar adetin üzerindeki sipariş arşivinden çıkardığı verileri kamuoyuyla paylaştı. 2001’deki faks döneminden bugünkü yapay zekâ yatırımlarına uzanan dönüşümün yanı sıra, 703 gün üst üste sipariş veren kullanıcıdan 400 ürünlük dev sepete kadar pek çok dikkat çekici veri de paylaşıldı.

Ocak 2001’de tek bir şehirde bir avuç restoranla yola çıkan Yemeksepeti, bugün 81 ilin tamamında 135 binden fazla iş ortağıyla geniş bir ekosistemin merkezinde yer alıyor. Geride kalan 25 yılda platform, 37,6 milyon kullanıcıya hizmet vererek geniş bir dijital arşiv oluşturdu.

HER 10 SİPARİŞTEN 9'U MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN

Yemeksepeti’nin hikâyesi, internetin Türkiye’de henüz yaygın olmadığı bir dönemde, siparişlerin restoranlara faksla iletildiği bir altyapıyla başladı. 2014 yılında siparişlerin %64’ü web üzerinden gelirken, bugün her 10 siparişten 9’u mobil uygulama üzerinden veriliyor. Platform, 2019’da Yemeksepeti Market ve 2021’de Yemeksepeti Mahalle açılımlarıyla Türkiye’de “hızlı ticaret” kategorisine öncülük etmeye başladı. Bugün Ardahan’ın bir ilçesindeki tek bir bakkal dahi Yemeksepeti altyapısıyla dijital dünyaya entegre olmuş durumda.

25 YILDA ÖNE ÇIKAN TERCİHLER VE REKORLAR

Ortaköy Feriye’de düzenlenen basın toplantısında paylaşılan veriler, Türkiye’nin son 25 yıldaki damak tercihlerini ve sıra dışı kullanıcı alışkanlıklarını da ortaya koydu. Çeyrek asırda toplam 141 milyon adetle listenin zirvesine yerleşen lahmacunu, 69 milyon adetle ayran ve 51 milyon adetle kola takip etti. Platform tarihine geçen en büyük sipariş ise içinde 200 lahmacun ve 100 çorbanın yer aldığı, toplam 400 ürünlük devasa bir sepet oldu.

BİR KULLANICI 703 GÜN BOYUNCA HERGÜN SİPARİŞ VERDİ

Kullanıcı alışkanlıklarında sadakat ve keşif de ön plana çıktı; bir kullanıcı 703 gün boyunca hiç ara vermeden her gün sipariş vererek en uzun seri rekorunu kırarken, bir başka lezzet tutkunu ise sadece bir yıl içinde tam 418 farklı restoranı deneyimledi. Hızlı ticaret tarafında ise tonajlar dikkat çekici seviyelere ulaştı; Yemeksepeti Market ve Mahalle üzerinden bugüne kadar 1.361 ton muz ve 1.285 ton salatalık sofralara ulaştırılırken, sabah saatlerinde 2,7 milyon simit, gece yarısından sonra ise 642 bin litre kola siparişi verildi.

ŞEHİRLERİN LEZZET İMZALARI

Yemeksepeti verileri, sipariş tercihlerinde belirgin şehir farklılıkları olduğunu gösteriyor. İzmir’de boyoz, Konya’da etli ekmek, Gaziantep’te ise tavuk döner dürüm kendi kategorilerinde birinci sıraya yerleşti. 25 yıllık arşiv, yerel mutfak tercihlerinin dijital sipariş kanallarında da güçlü biçimde sürdüğünü ortaya koyuyor.

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

TÜRKİYE'NİN LEZZET TABAĞI

Yemeksepeti 25 yılda Türkiye'nin ne yediğini, ne zaman yediğini, nereden yediğini kaydetti. Bu arşiv şimdi bize ülkenin damak tarihini anlatıyor. 

Tüm zamanların en çok sipariş verilen ürünleri şöyle:

  • Lahmacun
  • Ayran
  • Cola
  • Ranch Sos
  • Tavuk Döner Dürüm
  • Adana Dürüm
  • Mercimek Çorbası
  • Su
  • Patates Kızartması
  • Çiğ Köfte Dürüm
Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

DÖNER ÜST SIRAYA ÇIKTI, PİZZA GERİLEDİ

Mutfak kategorilerinin karşılaştırmasına göre; pizza 2014 ila 2020 döneminde üçüncü sıradayken, döner altıncı sıradaydı. 2021 ila 2025 döneminde döner üçüncü sıraya çıktı, pizza dördüncü sıraya geriledi. Kebap ve Türk mutfağı her iki dönemde de liderliğini korudu. 

EN POPÜLER SİPARİŞ NOTLARI

Kullanıcıların restoranlara bıraktığı sipariş notları, 25 yıl içinde tekrar eden kalıplar oluşturdu. “Turşu olmasın”, “sıcak gelsin” ve “bol soslu olsun lütfen” cümleleri, platform tarihinde en çok tekrarlanan ve zamanla kültleşen sipariş notları arasında yer aldı. Bu notlar, kullanıcıların sipariş ederken neyi öncelediğine dair somut bir veri seti sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, kuryelerin emeğine online bahşiş sistemi üzerinden tam 17,3 milyon kez teşekkür ederek bu dijital bağı güçlendirdi.

EFSANE RESTORANLAR

Yemeksepeti’nin 25 yıllık geçmişinde sisteme erken katılıp bugüne kadar aktif kalan iş ortakları dikkat çekiyor. 2001-2005 yılları arasında sisteme dahil olan ve bugün hâlâ aktif olarak hizmet veren 24 “efsane restoran” bulunuyor. Bu restoranların 17’si İstanbul’da, 4’ü ise Sivas’ta bulunuyor. Sivas, İstanbul dışında listede en çok restoranla temsil edilen şehir konumunda. Sisteme ilk beş yılda kayıt olan ve bugün hâlâ platformu aktif olarak kullanan kullanıcı sayısı ise 21.723 olarak öne çıktı.

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

"ODAĞIMIZ YAPAY ZEKA YATIRIMLARI"

Yemeksepeti CEO’su Oytun Çalapöver, toplantıda yaptığı konuşmada markanın 25 yıllık birikimini ve gelecek planlarını şu sözlerle paylaştı:

“Yemeksepeti, 25 yıl önce küçük bir ekiple, küçük bir apartman dairesinde yola çıktı. O dönemde hedefimiz, Türkiye’de yeni yeni şekillenen online ticaret içinde yemek siparişi kategorisini oluşturmaktı. Bugün geldiğimiz noktayı düşününce, 1,7 milyarın üzerindeki sipariş verisinin sadece bizim için değil Türkiye’nin tüketim alışkanlıklarını anlamak açısından da kıymetli olduğunu görüyoruz. 81 ilin tamamında, Ardahan’daki bir bakkaldan İstanbul’daki büyük restoran zincirine kadar 135 bin iş ortağıyla çalışmak, gerçekten geniş bir ekosistem anlamına geliyor.

Önümüzdeki dönemde odağımız, kullanıcılarımızın ve iş ortaklarımızın hayatını kolaylaştıracak yapay zekâ yatırımları olacak. Sesli komut, görsel arama ve kişiselleştirilmiş öneri sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz, kullanıcının ihtiyaç duyduğu anda doğru çözümü hızla sunabilen bir platform olmak. Yemeksepeti’nin önümüzdeki yıllarda da Türkiye’nin günlük sipariş alışkanlıklarının merkezinde kalmasını istiyoruz.”

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • islam Altun islam Altun:
    kebap soyleyemeyınce lahmacun bırıncı olur :) 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
Samsun’da 10 dakikalık yağış sele yol açtı Araçlar sürüklendi, evleri su bastı Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Şanlıurfa merkezli 21 ilde ’yasa dışı bahis’ ve ’suç örgütü’ operasyonu: 61 gözaltı Şanlıurfa merkezli 21 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suç örgütü' operasyonu: 61 gözaltı
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı Saat de verildi 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Saat de verildi
Ankara’da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltına alındı Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltına alındı
8 haftalık ek doğum izni için son 2 gün 8 haftalık ek doğum izni için son 2 gün
Şehit yakınları için yeni düzenleme Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak
Seda Sayan’dan olay evlilik tavsiyesi: Nikah yapın, IBAN verin Seda Sayan'dan olay evlilik tavsiyesi: Nikah yapın, IBAN verin
Torreira’ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
İşte Aziz Yıldırım’ın seçimdeki yol haritası İşte Aziz Yıldırım'ın seçimdeki yol haritası
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
23:30
İstanbul’da taksici dehşeti Genç kadını araca kilitleyip darbetti
İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:25
Gençlerbirliği’ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
22:01
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
21:34
Fenerbahçe’de 7 ayrılık 100 milyon Euro’luk gelir yolda
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! 100 milyon Euro'luk gelir yolda
21:17
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
20:49
Kütahya’da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
20:16
Nijerya’da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti
20:08
Aziz Yıldırım gözünü kararttı Ederson’un yerine dünyaca ünlü kaleci
Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Ederson'un yerine dünyaca ünlü kaleci
19:28
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı
19:18
Putin’den nükleer gözdağı “Sarmat” balistik füzesini test ettiler
Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 04:00:52. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.