1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi

1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
14.05.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskoçya Premiership’te Celtic’in 90+9’da bulduğu gol şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı. Hearts, son maçta puan alması halinde Celtic ve Rangers’ın 41 yıllık hegemonyasını bitirecek.

İskoçya Premiership’te şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Hearts ve Celtic’in son hafta öncesi aldığı sonuçlar sonrası gözler şimdi dev maça çevrildi.

CELTIC SON ANDA HAYAT BULDU

Lider Hearts sahasında Falkirk’i 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Ancak en yakın takipçisi Celtic, Motherwell deplasmanında 90+9. dakikada penaltıdan bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

O GOL HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Celtic’in uzatma dakikalarında bulduğu gol olmasaydı Hearts, son hafta öncesi büyük avantaj elde edecekti. Bu sonuçla Hearts puanını 80’e yükseltirken Celtic 79 puana ulaştı.

41 YILLIK HEGEMONYA BİTEBİLİR

Ligin son haftasında iki takım cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Hearts, Celtic Park’taki mücadeleden galibiyet ya da beraberlikle ayrılması halinde tarihindeki 5. şampiyonluğunu ilan edecek. Bu senaryo gerçekleşirse Celtic ve Rangers’ın İskoç futbolundaki 41 yıllık şampiyonluk hakimiyeti de sona erecek.

CELTIC’E TEK ÇARE GALİBİYET

Celtic’in şampiyon olabilmesi için Hearts’ı mutlaka mağlup etmesi gerekiyor. Yeşil-beyazlı ekip mutlu sona ulaşması halinde lig tarihindeki 56. şampiyonluğunu elde edecek ve ezeli rakibi Rangers’ı toplam şampiyonluk sayısında geride bırakacak.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:44:21. #7.12#
SON DAKİKA: 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.