İskoçya Premiership’te şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Hearts ve Celtic’in son hafta öncesi aldığı sonuçlar sonrası gözler şimdi dev maça çevrildi.
Lider Hearts sahasında Falkirk’i 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Ancak en yakın takipçisi Celtic, Motherwell deplasmanında 90+9. dakikada penaltıdan bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.
Celtic’in uzatma dakikalarında bulduğu gol olmasaydı Hearts, son hafta öncesi büyük avantaj elde edecekti. Bu sonuçla Hearts puanını 80’e yükseltirken Celtic 79 puana ulaştı.
Ligin son haftasında iki takım cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Hearts, Celtic Park’taki mücadeleden galibiyet ya da beraberlikle ayrılması halinde tarihindeki 5. şampiyonluğunu ilan edecek. Bu senaryo gerçekleşirse Celtic ve Rangers’ın İskoç futbolundaki 41 yıllık şampiyonluk hakimiyeti de sona erecek.
Celtic’in şampiyon olabilmesi için Hearts’ı mutlaka mağlup etmesi gerekiyor. Yeşil-beyazlı ekip mutlu sona ulaşması halinde lig tarihindeki 56. şampiyonluğunu elde edecek ve ezeli rakibi Rangers’ı toplam şampiyonluk sayısında geride bırakacak.
Son Dakika › Spor › 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?