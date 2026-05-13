Galatasaray, Bernardo Silva\'dan gelecek haberi bekliyor

Galatasaray, transfer piyasasında bomba etkisi yaratacak bir operasyon için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların radarındaki Portekizli yıldız Bernardo Silva, yakın zamanda geleceğiyle ilgili kararını netleştirmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN DEV HAMLE

Galatasaray, transferinde istekli olduğu Bernardo Silva için oldukça iddialı bir teklif hazırladı. Sarı-kırmızılıların, yıldız isme imza parası dahil 3 yıllık toplam 50 milyon euro civarında bir paket sunmaya hazır olduğu iddia edildi.

ABD VE ARABİSTAN TEKLİFLERİNE RET

Öte yandan Galatasaray'ı dışında Portekizli oyuncuya birçok ligden takım da ilgi gösteriyor. Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Bernardo Silva'nın, kariyerinin bu aşamasında ikinci veya üçüncü seviye liglerde oynamak istemediği, bu nedenle ABD MLS ve Suudi Pro Lig'den gelen yüksek teklifler oyuncunun şu anda öncelikli seçenekleri arasında yer almıyor.

AVRUPA'DAN EN CİDDİ ADAYLARDAN BİRİ JUVE

Galatasaray ile birlikte Avrupa'dan en ciddi adaylardan biri Juventus. İtalyan devi, Portekizli orta sahaya 2028'e kadar sözleşme + 2029 opsiyonu içeren bir teklif sunmayı planlıyor. Sezon başına 6 milyon euro net maaş + bonuslarla birlikte paketin 8 milyon euro seviyesine çıkabileceği vurgulandı.

GÖNLÜ BARCELONA'DA

Bernardo Silva'nın asıl istediği takımın Barcelona olduğu iddia edildi. Ancak Katalan kulübünün mali durumu nedeniyle yıldız ismin istediği seviyede bir teklif yapmasının imkansız olduğunun altı çizildi.

BENFICA'YA SOĞUK BAKIYOR

Son olarak eski takımı Benfica'nın ilgisi olmasına rağmen, Silva'nın şu dönemde Portekiz'e dönüş fikrine sıcak bakmadığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NA KADAR KARAR VERECEK

Haberde, Bernardo Silva'nın Dünya Kupası'na kadar gelecek sezonda formasını giydiği takım ile ilgili kararını vereceği ve turnuvaya rahat bir kafa yapısı ile katılım sağlamayı hedeflediği aktarıldı.