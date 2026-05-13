Arda Güler, Bayern Münih\'e attığı gollerin karşılığını aldı

La Liga'da sezonu ikinci sırada bitiren Real Madrid'de Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekinde nisan ayının oyuncusu seçildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü." ifadeleri kullanıldı.
21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta oynarken, 6 gol ve 14 asistlik performans sergilemeyi başardı.
