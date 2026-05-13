Galatasaray'ın Jhon Duran'ı reddetmesinin iki nedeni belli oldu

13.05.2026 16:10
Fenerbahçe ile devre arasında yollarını ayıran Jhon Duran'ın adı ciddi şekilde Galatasaray ile anılmaya başlamıştı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un bu transferi iki sebepten dolayı reddettiği belirtildi. İşte detaylar...

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan ve son günlerde menajeriyle birlikte İstanbul'da olduğu belirtilen Kolombiyalı forvet Jhon Duran konusunda sıcak gelişme yaşandı. 

GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'A GELDİ 

Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin uzağında kalarak devre arasında Rus ekibi Zenit'e transfer olan 22 yaşındaki golcü, Türkiye'ye dönmek istiyor. Sosyal medya üzerinden Galatasaray paylaşımlarını beğenerek sarı-kırmızılı camiaya yeşil ışık yakan Duran, transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelerek temaslarını sıklaştırdı.

OKAN BURUK'TAN TRANSFERE VETO

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray'da Jhon Duran transferi için karar çıktı. Yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelme isteğine karşın, teknik direktör Okan Buruk'un bu transfere olumlu yanıt vermediği belirtildi. 

İKİ SEBEP BAŞINI YAKTI

Tecrübeli çalıştırıcının Jhon Duran'ın transferini onaylamamasının nedeni olarak, oyuncunun saha dışındaki yaşam tarzının Florya'daki aile ortamını ve takım disiplinini bozabileceği endişesi ve Rusya macerasında sadece 6 maça çıkıp 1 gol atması gösterildi. 

