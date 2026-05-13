Uganda Cumhurbaşkanı Museveni törene kurşun geçirmez cam fanus içinde katıldı

Afrika kıtasının en uzun süre görevde kalan liderlerinden biri olan Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, katıldığı bir törende aldığı olağanüstü güvenlik önlemiyle dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Darbe girişimleri ve iç karışıklıklarla sık sık gündeme gelen bölgede, Museveni’nin halkı ve orduyu kurşun geçirmez cam bir fanus içinden selamlaması dikkat çekti.

1986 yılından bu yana Uganda’yı yöneten 81 yaşındaki Museveni, askeri geçit töreni sırasında özel olarak tasarlanmış, her tarafı yüksek dayanıklı camlarla çevrili bir platform üzerinde görüntülendi. Aracın üzerine monte edilen bu şeffaf kafes, liderin hem kalabalıklar tarafından görülmesini sağlıyor hem de olası bir suikast girişimine karşı tam koruma hedefliyor.

GÜVENLİK KAYGILARI MI, GÖVDE GÖSTERİSİ Mİ ?

Siyasi analistler, Museveni’nin bu sıra dışı koruma yöntemini iki farklı şekilde yorumluyor:

Artan Güvenlik Tehditleri: Son yıllarda muhalefetle yaşanan gerilimler ve bölgedeki radikal grupların yarattığı istihbarat raporlarının, koruma protokollerini en üst seviyeye çıkardığı belirtiliyor.

İktidar Mesajı: Cam fanus içindeki bu geçiş, bazı çevreler tarafından Museveni’nin iktidarını sarsılmaz ve "ulaşılmaz" kılma çabası olarak değerlendiriliyor.

Geçmişte de benzer koruma yöntemleri kullanan Museveni’nin bu son görüntüsü, sosyal medyada ve uluslararası basında Uganda’daki siyasi atmosferin ne denli gergin olduğunun bir sembolü olarak nitelendirildi. "Sarsılmaz lider" imajı çizmek isteyen Museveni'nin, halkıyla arasına giren bu kalın cam tabaka, ülkedeki demokrasi ve güvenlik tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi.

OĞLUNUN TÜRKİYE MESAJLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin oğlu ve aynı zamanda ülkenin Genelkurmay Başkanı olan Muhoozi Kainerugaba, Nisan 2026'da sosyal medya üzerinden Türkiye’yi hedef alan ve diplomatik sınırları zorlayan açıklamalarda bulundu. Kainerugaba'nın paylaşımları, iki ülke arasındaki ilişkilerde eşi benzeri görülmemiş bir gerilime neden olmuştu.

"30 GÜN İÇİNDE ÖDEME YAPILMAZSA BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPATIRIM"

Kainerugaba, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Türkiye’nin Somali’deki varlığından rahatsızlığını dile getirerek Ankara’dan 1 milyar dolar "güvenlik kâr payı" istemişti. Uganda askerlerinin Somali’de terörle mücadele ederken Türkiye’nin bölgede ticari ve altyapı projeleriyle kâr sağladığını iddia eden General, bu ödemenin yapılmaması durumunda Uganda'daki Türk Büyükelçiliği'ni kapatmakla ve diplomatik ilişkileri kesmekle tehdit etmiti.

SKANDAL TALEP: TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KADINI

General Kainerugaba’nın açıklamaları sadece maddi taleplerle sınırlı kalmamıştı. Skandalı büyüten bir diğer ifade ise Kainerugaba’nın, para ödemesinin yanı sıra Türkiye’deki "en güzel kadının" kendisine eş olarak verilmesini talep etmesi olmuştu.