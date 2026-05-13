Torreira\'yı darbeden saldırganın ifadesi ortaya çıktı

13.05.2026 17:46
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya saldıran saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yaklaşık 1 yıl önce platonik aşkı İpek Birol ile Torreira'nın fotoğrafını gördüğünü ve o günden sonra futbolcuya karşı nefret beslemeye başladığını anlatan saldırgan, "Paylaşımda otelde bulunduklarını öğrendim. Bunun üzerine otelin önüne gittim. Torreira'yı görür görmez yüzüne bir defa yumruk attım" dedi.

Beyoğlu'nda Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, röntgen teknikeri olan Yusuf Y.'nin (32) yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Y., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. 

SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI 

Şüpheli adliyedeki ifadesinde, "Ben İpek B.'ye platonik olarak duygu beslemekteydim. İpek B. benden rahatsız olduğu için daha önceden hakkımda uzaklaştırma kararı almıştı. İpek B.'nin futbolcu Lucas Torreira ile 1 yıl önce instagram uygulaması üzerinde birlikte fotoğraflarını görmem sebebiyle Torreira'ya karşı nefret beslemeye başladım" dediği öğrenildi. 

TORREIRA'YA YUMRUKLU SALDIRI

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisindeki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Padel oyun alanında bulunduğu sırada Yusuf Y. yanına geldi. İddiaya göre Y., merdiven başında Torreira'nın burnuna yumruk atarak darbetmeye çalıştı.

TAKSİDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Y.'nin taksiye bindiği belirlendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AVM'den çıkmaya çalışırken takside yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf Y.'nin 'kasten yaralama' suçundan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

''KIZ ARKADAŞIMLA İLGİLENİYORDU''

Gözaltına alınan Yusuf Y.'nin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.

''TORREİRA'YA KARŞI NEFRET BESLEMEYE BAŞLADIM''

Yusuf Y.'nin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı. Yusuf Y., "Ben İpek B.'yi mesleğini fotoğrafçı olarak bildiğim kişiye platonik olarak duygu beslemekteydim. İpek B. benden rahatsız olduğu için daha önceden hakkımda uzaklaştırma kararı almıştı. Ben bu uzaklaştırma kararını hiç ihlal etmedim. Ancak İpek B.'nin futbolcu Lucas Torreira ile 1 yıl önce instagram uygulaması üzerinde birlikte fotoğraflarını görmem sebebiyle Torreira'ya karşı nefret beslemeye başladım. Bana sormuş olduğunuz twitter hesabı bana aittir. Bu hesapta Torreira hakkında atılmış olan twitleri de ben yazdım. Yazmadaki sebebim Torreira'ya olan nefretimden kaynaklanmaktadır. Dün Torreira'nın ve ailesinin instagram uygulaması üzerinden yaptıkları paylaşımda nerde bulunduklarını öğrenmem üzerine bir anlık sinirle Torreira'ya zarar vermek için plakasını hatırlamadığım bir taksi ile adrese gittim. Torreira'yı görür görmez yüzüne bir defa yumruk attım" ifadelerini kullandı.

''İPEK KIZ ARKADAŞIM''

Lucas Torreira'nın ise poliste verdiği ifadede, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayın ardından şüpheliden şikayetçi olduğunu öğrenildi.

ŞOFÖRÜ DE ŞÜPHELİYE YUMRUK ATTI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Torreira'nın darbedilmesinin ardından şoförü Eray S.'nin (39) tarafları ayırmak amacıyla Yusuf Y.'ye yumruk attığı belirlendi. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRIYA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER

Yusuf Y.'nin, futbolcusu Lucas Torreira saldırdıktan hemen sonrasındaki arbede anları, görevlinin araya girmesi ve şüphelinin kaçtığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Öte yandan Torreira'nın AVM'de bir hayranıyla fotoğraf çektirdiği sırada biraz arkasında Yusuf Y.'nin beklediği görüldü.

    Yorumlar (1)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Ultra Aslan nerdesin 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
