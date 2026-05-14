Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar

14.05.2026 14:21
Fransız futbolunun köklü kulüplerinden Marsilya, büyük mali krizle karşı karşıya kaldı. Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalan Fransız devinin tüm futbolcularını satış listesine koyduğu öne sürüldü.

Fransa’da mali yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte Marsilya’nın, Ulusal Finansal Denetim Kurulu’na ekonomik sürdürülebilirliğini kanıtlaması gerekiyor. Kulübün 30 Haziran’a kadar mali yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi.

TÜM KADRO SATIŞTA

FootMercato’nun haberine göre Marsilya yönetimi, gelir elde edebilmek için tüm futbolcuları satış listesine koydu. Kulübün gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

DÜNYA YILDIZLARI DA LİSTEDE

Marsilya’da Timothy Weah, Nayef Aguerd, Facundo Medina, Igor Paixao, Mason Greenwood ve Leonardo Balerdi gibi dikkat çeken isimlerin de ayrılık ihtimali bulunan oyuncular arasında yer aldığı aktarıldı. Yönetimin tatmin edici teklifler gelmesi halinde yıldız futbolcuları da satabileceği belirtildi.

AVRUPA’DAN MEN RİSKİ

Fransız devinin yaşadığı mali kriz nedeniyle sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. Marsilya’nın Avrupa organizasyonlarından men edilme ihtimalinin de bulunduğu öne sürüldü.

Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
