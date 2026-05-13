Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon tepti

Süper Lig’de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray’da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu kez saha dışındaki halleriyle gündeme oturdu.

KÖPEĞİYLE BİRLİKTE HORON TEPTİ

Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon teperek şampiyonluğu kutladığı eğlenceli bir video paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazanan görüntülerde, Barış Alper Yılmaz’ın köpeğiyle coşkulu horon tepmesi dikkat çekti.

KISA SÜREDE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük ilgi gören video, başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere birçok futbolsever tarafından büyük beğeni topladı.