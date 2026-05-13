Süper Lig’de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray’da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu kez saha dışındaki halleriyle gündeme oturdu.
Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon teperek şampiyonluğu kutladığı eğlenceli bir video paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazanan görüntülerde, Barış Alper Yılmaz’ın köpeğiyle coşkulu horon tepmesi dikkat çekti.
Kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük ilgi gören video, başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere birçok futbolsever tarafından büyük beğeni topladı.
Son Dakika › Spor › Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon tepti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?