Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Kastamonu’da erkek üniversite öğrencisinin yarı çıplak halde ikinci kattaki evin penceresinden atlayarak yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan araştırma görevlisi A.D., çok sayıda suçlamayla tutuklandı.
Olay, Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre erkek üniversite öğrencisi, ikinci katta bulunan evin penceresinden yarı çıplak şekilde atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Üniversite öğrencisinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olay sırasında aynı evde bulunduğu belirlenen araştırma görevlisi A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.’nin ifadesinde, daha önce yaralanan öğrenciyle çarpık ilişki yaşadıklarını öne sürdüğü öğrenildi. A.D.’nin, olay sırasında çıkan tartışmanın ardından öğrencinin kendisini pencereden aşağı attığını iddia ettiği belirtildi.
Araştırma görevlisi A.D.,
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
