Devlet Bahçeli\'nin talimatıyla Fatih Terim\'in müzesi yapılıyor

13.05.2026 19:30
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Türk futbolunun İmparator lakaplı efsanesi Fatih Terim'in ismiyle proje yükseliyor. Sarıçam Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Fatih Terim Spor Müzesi’nin temelleri atılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla, Türk futbolunun efsane ismi "İmparator" Fatih Terim’in adını taşıyacak dev bir spor kompleksi ve müze projesi hayata geçiriliyor. 

Adana’nın Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, projenin detaylarını paylaşarak Fatih Terim Spor Müzesi’nin eylül ayında temelinin atılacağını müjdeledi.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Fatih Terim’in hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Türk sporuna sunduğu eşsiz katkılara vurgu yaptı. Terim’in Adana Demirspor’da başlayan, Galatasaray ve A Milli Takım ile zirveye ulaşan başarı dolu kariyerinin gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini belirten Uludağ, projenin Devlet Bahçeli’nin "vefa" vizyonunun bir yansıması olduğunu ifade etti. Bilal Uludağ, müzeye ilişkin "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin vefa anlayışı bizim için bir bakış açısı değil aynı zamanda çok kıymetli vizyondur. Adana’dan çıkan Galatasaray’ı sekiz defa Süper Lig şampiyonu yapan değerin Adana'mızın, Türkiye’de tanınması noktasında genel başkanımız ve liderimizin bir talimatı oldu." ifadelerini kullandı.

Eylül ayında temeli atılması planlanan dev kompleksin, 2027 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması öngörülüyor. Başkan Uludağ, bu projenin hem Adana’nın spor turizmine katkı sağlayacağını hem de Türk futboluna damga vurmuş isimlerin onurlandırılması adına büyük bir adım olduğunu dile getirdi.

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    fatih terimi belediye başkanı adayı yapsınlar.çok başarılı olur diye düşünüyorum. 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
