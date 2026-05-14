Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı\'yı da etkiliyor
14.05.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hull City’nin Premier Lig finali öncesi İngiltere’de büyük “casusluk” krizi patladı. Southampton hakkında açılan soruşturma sonrası Acun Ilıcalı’nın takımının finaldeki rakibi değişebilir.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig yolundaki kaderi, İngiltere’de patlayan büyük skandalla değişebilir. Southampton hakkında başlatılan soruşturma futbol gündemine oturdu.

SKY SPORTS FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKARDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Middlesbrough yönetimi, Southampton’ın antrenman casusluğu yaptığı gerekçesiyle resmi şikayette bulundu. Sky Sports’un yayınladığı fotoğrafta, Middlesbrough tesislerinin dışında elinde kamerayla bekleyen bir kişinin görüntülendiği aktarıldı.

“TAKTİK ANTRENMANI KAYDETTİ” İDDİASI

Middlesbrough cephesi, görüntüde yer alan kişinin Southampton personeli olduğunu ve play-off yarı finali öncesinde taktik antrenmanı gizlice kaydettiğini öne sürdü. Southampton yönetimi ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

HULL CITY’NİN RAKİBİ DEĞİŞEBİLİR

Southampton, uzatmalarda Middlesbrough’u 2-1 mağlup ederek Hull City’nin finaldeki rakibi olmuştu. Ancak soruşturma sonucunda Southampton suçlu bulunursa Hull City’nin finaldeki rakibi Middlesbrough olabilir.

MASADA 3 AĞIR CEZA VAR

İngiltere Futbol Federasyonu’nun değerlendirdiği olası cezalar arasında Southampton’ın play-off’tan ihraç edilmesi de bulunuyor. Diğer ihtimaller arasında puan silme ve rekor seviyede para cezası yer alıyor.

FUTBOLCULAR TATİLİ DURDURDU

Öte yandan Middlesbrough futbolcularının, soruşturma sonucunu beklemek için tatil planlarını ertelediği belirtildi. Takımın, finale çıkma ihtimaline karşı yeniden tesislerde toplanacağı ifade edildi.

Acun Ilıcalı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Claus Meeir Claus Meeir:
    Casus acur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil

22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:39:12. #7.12#
SON DAKİKA: Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.