YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim

YRP\'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim
14.05.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, son günlerde gündeme gelen hantavirüs tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Covid dönemine atıfta bulunan Aşıla, hantavirüs üzerinden yeni bir korku ortamı oluşturulmaya çalışıldığını öne sürerek, “Bu oyuna bir daha gelmeyelim” dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, son günlerde gündemde olan hantavirüs ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Aşıla, “6 yıl önce insanları ‘Covid’ diyerek benzer manzaralarla kandırmışlardı, şimdi hantavirüsle yeni bir korku pompalıyorlar. Bakınız, hantavirüs 7 Mayıs 2026 tarihinde daha yeni devreye sokuldu ancak hantavirüs Messenger RNA aşı üretim patenti 24 Nisan 2025 tarihinde alındı. Yani salgın olmadan patenti alınmış ve her şey planlanmış” dedi.

"BU OYUNA BİR DAHA GELMEYELİM"

Yeni bir salgın korkusunun yayılmaya çalışıldığını iddia eden Mehmet Aşıla, “ Hantavirüs ile ilgili bizim de görüştüğümüz bilim adamları var. Yani belgeleri bize atan insanlar var bu konuda. Ben yaşadım. Annemi Covid zamanı sağlam götürdük pozitif dediler. Bir hafta sonra öldü dediler. Yani yaşadığım için içim de yandığı için bunları söylüyorum. Bu oyuna bir daha gelmeyelim. Böyle bir şey varsa da önlemimizi alalım. Ama önlem almak böyle insanları kısıtlayarak olmaz” diye konuştu.

"BİYOLOJİK SİLAHLARI DEVREYE SOKTULAR"

Dünya nüfusunun azaltılmasıyla ilgili çalışan yapılar olduğuna işaret eden Aşıla, “Eskiden Siyonistler diye tarif ettiğimiz mikrop vardır yeryüzünde. Ben şimdi onlara Satanist Siyonistler diyorum. Yani bunlar şeytana tapıyorlar, onu açıkça da görüyoruz artık. ‘8,5 milyar insan dünyanın nimetlerinden boşa faydalanıyor. Bize 500 milyon köle yeter’ diyecek kadar da pervasızlaştılar. Ve bunları da artık gizlemiyorlar. Geri kalan 7,5 milyar insan ne olacak? Ölecek onların gözünde. Bu tankla, topla, tüfekle yapmak pahalı. Kim uğraşacak? Son yıllarda tabii taktik değiştirdiler. Biyolojik silahları devreye soktular.” değerlendirmelerinde bulundu.

YRP’li Aşıla, Covid pandemisinin ardından piyasaya sürülen Messenger RNA teknolojisiyle üretilen aşılara dikkat çekerek, “Yine biyolojik yöntemlerle insan nüfusunu azaltmayı hedeflediklerini gördüğümüz için ben bu milleti uyarmaya çalışıyorum” dedi.

HANTAVİRÜSTEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hollanda bandıralı lüks yolcu gemisi MV Hondius gemisinde görülen hantavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine tüm yolcular tahliye edildi. Tenerife'den tahliye edilen yolculardan 1 Fransız ve 1 Amerikalının da hantavirüs testleri pozitif çıktı.

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Yeniden Refah Partisi, Mehmet Aşıla, Hantavirüs, Sağlık, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:08:36. #7.13#
SON DAKİKA: YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.