İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı

14.05.2026 16:09
Pendik’te bir imam hatip ortaokulunda öğrencilere önerildiği iddia edilen kitap listesi tartışma yarattı. İstanbul Valiliği, listedeki imzanın okul müdürüne ait olmadığının öne sürüldüğünü açıklarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve okul müdürünün açığa alındığını duyurdu.

İstanbul Pendik’te bir imam hatip ortaokulunda öğrencilere önerildiği iddia edilen kitap listesi tartışma yarattı. Sosyal medyada dolaşıma giren listede bazı yazarların eserlerinin yer alması sonrası İstanbul Valiliği soruşturma başlatıldığını ve okul müdürünün açığa alındığını açıkladı.

PAYLAŞILAN LİSTE TEPKİ ÇEKTİ

İddiaya göre Pendik’te bulunan bir imam hatip ortaokulunda okul müdürü tarafından öğrencilere okunması tavsiye edilen kitapların yer aldığı bir liste sosyal medyada paylaşıldı.

Listede;

  • Edip Yüksel
  • Cemil Kılıç
  • İhsan Eliaçık
  • Caner Taslaman
  • Yaşar Nuri Öztürk
  • Zekeriya Beyaz gibi isimlerin kitaplarının bulunması tartışma yarattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan resmi kitap okuma listelerinde sosyal medyada paylaşılan kitapların yer almadığı belirtildi.

“İMZAM TAKLİT EDİLDİ” SAVUNMASI

Valilik açıklamasında okul müdürüyle görüşüldüğü belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Konuyla ilgili görüşülen okul müdürü; söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisi de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca okul müdürünün açığa alındığı bilgisi paylaşıldı.

İşte Valilik tarafından yapılan açıklamanın tam metni; 

"14.05.2026 Perşembe günü çeşitli sosyal medya hesaplarından, Pendik İlçesi’nde bulunan bir okulumuzda hazırlandığı ileri sürülen kitap okuma listesi hakkında çeşitli iddialar paylaşılmıştır.

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitaplar bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili görüşülen okul müdürü; söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisin de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü açığa alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ali Diye Biri Ali Diye Biri :
    Okul müdürünü tebrik ediyorum. Müslümanın başka düşüncelerden ve görüşlerden de haberdar olması gerek. Bu kitaplaardan bazıları Tnarı nın varlığını sorguluyor. Valilik te bundan korkmuş. Madem öyle kitapları da yasaklayın. 19 40 Yanıtla
    Erhan Bektaş Erhan Bektaş:
    Allah'ın varlığı sorgulanmaz. Peşinen İşittim, itaat ettim denir. Aksi durum ataizme kapı aralar. Biz insanları hayvanlardan ayıran fark çok büyük, herşeye gücü yeten yaratıcının kâinatı yarattığı ve başı boş bırakmadığını idrak edebilme yetisidir. Bunu anladığımız ve olgunlaştığımız an zaten "kitap" adı altında piyasaya sürülen nüshalara vakit ayırmanın beyhude bir iş olduğunu anlamış olacağız. Yani okumazsak çok da birşey kaybetmiş olmayız. 24 9
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Kitapları tavsiye edilen tüm yazarlar doğru insanlar,kimseye yalakalık yandaşlık olsun diye değil namusu şerefi ile doğru bildiklerini yazanlar,okul müdürünün alnından öpüyoruz 11 22 Yanıtla
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Sen eğriysen karşındaki eğriyi 'dogru' zannetmen normal. Hele 2. cümlen ilk cümlenden daha komik. Sen bunları ilkokulda falan anlar, belki çocuklar inanır. 0 0
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    O kitapların içinde misalll RT hakkında bi kitap olsaydı o adamı kurulun başına geçirirlerdi,, 15 16 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    doğru kişiler yazmışlar insan aydınlanırsa bademler aç kalır 11 15 Yanıtla
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Her haberin altına 'badem' li yorum yapan troll, belli ki başından Bademli bir olay geçmiş. Aklıma Cem Yilmaz'ın 'badem' esprisi geldi. O mu yoksa? 1 0
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Müdür gibi müdür helal olsun 1 2 Yanıtla
    Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
