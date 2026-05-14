Meyhane açılışını duayla yaptılar
Meyhane açılışını duayla yaptılar

Meyhane açılışını duayla yaptılar
14.05.2026 14:43
Meyhane açılışını duayla yaptılar
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışı dualarla yapıldı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çelik, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı törende emekli bir imam dua etti. Görüntüler izleyenleri şaşırtırken meyhane açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Uysal, meyhane sahibine bol ve bereketli kazançlar diledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni açılan bir meyhane için yapılan tören pes dedirten anlara sahne oldu.

EMEKLİ İMAM DUA ETTİ

Fethiye'deki meyhane açılışı için düzenlenen törene çağrılan ve yeni emekli olduğu öğrenilen bir imam dua etti. Meyhane açılışında dua edilmesi şaşkınlığa neden olurken açılışa katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yeni işletmelerin hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Bu yeni mekan Fethiye ekonomisine inşallah soluk getirir diye düşünüyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni mekanların açılmasını, istihdam sağlanmasını ve ekonomiye kazandırılmasını önemsiyoruz. Mekanı açan arkadaşlara, çalışanlara ve müşterilere hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten güzel bir mekan olmuş. Foça Mahallesi'ne yeni bir soluk getirecek inşallah" dedi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI: ALLAH BOL VE BEREKETLİ KAZANÇLAR NASİP ETSİN

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal ise yaptığı konuşmada işletme sahibine teşekkür ederek "Celil kardeşime bu bölgeye yatırım yaptığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLER ŞAŞTI KALDI

Meyhanenin duayla açılmasına ilişkin görüntüler izleyenleri şaşırtırken, sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden oldu. 

    Yorumlar (14)

  • özkan milezoğlu özkan milezoğlu:
    oda bişey mi kiliseyi besmeleyle açtık biz 38 6 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Hahah bu şok orijinal bir olaydı iyi oldu hatırlattığınız.. :)) Gerçi şakşakçılar üç maymuna devam eder. 2 2
  • urkanci1234 urkanci1234:
    yazık bu imam dinini kıymış yıllarca boşuna imamlık yapmış 38 5 Yanıtla
  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Ne günlere kaldık içki satılan yer sarhoş olunan yeri duayla açmak Allah affetsin 32 4 Yanıtla
  • Arif Bektas Arif Bektas:
    SAPKINLIK BAŞKA NE DENİR Kİ. 26 6 Yanıtla
  • Kurt6969 Kurt6969 :
    iman kişinin kalbinde yoksa sadece gösteriş olarak kullanır. 15 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
