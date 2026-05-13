Yönetime geri dönecek mi? Acun Ilıcalı\'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe eski Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir Youtube kanalına açıklamalarda bulunarak gündeme dair çarpıcı sözlere imza attı.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK YOĞUN MESAİM OLDU"

Fenerbahçe'deki görev süresi hakkında konuşan Acun Ilıcalı, bu dönemde Hull City'i aksattığını belirterek "Geçen sene Fenerbahçe'de çok yoğun bir mesaim oldu. İngiltere'ye birkaç kere gelebildim, takım az kalsın düşüyordu. Yaz başı ayrıldım çok sevdiğim kulübümden. Hull City taraftarıyla görüştüm, söz verdim, taraftar kırgındı açıkçası, tam odaklanacağım dedim. Sonra onlar da bu sözümü satın aldılar, mutlu oldular. Ciddi mesai vermeye başladım. Transferlerin birçoğuna girmem gerekti. Kimse 21'inci bitiren takıma gelmek istemiyor ki, onları ikna etmek lazım. Tüm enerjimi kullandım. Kayserispor'un hocası Jakirovic'i getirdim." dedi.

"HESAP VERME KONUSUNDA RAHATIM"

Sözlerine devam eden Acun Ilıcalı, görev yaptığı süre boyunca hesap veremeyeceği bir şey yapmadığını ifade ederek, "Ali Başkanımız beni davet etti yönetime, benim için büyük bir onurdu. Ben Fenerbahçeliyim. Büyük bir riskti. Takımın haklarını savunmak lazım. Ben korkmadım, zarar görürüm diye 1 saniye düşünmedim. Her şeyimi verdim. Geriye bakınca, daha fazla ne kadar verebilirdim bilmiyorum. Ali Başkan ile iyi çalıştık. Bana güven verdi sağ olsun. Kulüp yönetimi konusunda kendimi geliştirdim. Kulübün 1 lirasını bile kendi parasından değerli gören, 24 saatini kulübe veren bir başkan vardı. Ben hesap verme konusunda rahat biriyim, kulüp disiplini olarak önemli olduğunu, maddi olarak kulübün güçlü olması gerektiğini tecrübe ettim. Güzel günler oldu ama nasip olmadı." ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNÜŞÜ HAKKINDA AÇIKLAMA

"Fenerbahçe sayfasını kapattın mı yönetici olarak? Sana seçimde teklif var mı, kime oy vereceksin?" sorusuna cevap veren Acun Ilıcalı, "Seçim öncesi konuşmak istemiyorum. Şu aşamada dönmeyi düşünmüyorum. Şu an ben de gelişmeleri izliyorum. Kulübümüz için hayırlısı olsun. Ben kırgınım. Verdiğim emekler sonucunda kendi camiamızdan kırıldığım çok var. Karşı tarafın, tarafların saldırılarını göze alarak bu mücadele için bu göreve talip oldum Fenerbahçe'de. Kendi içimizdeki düşmanlar, dışarıdan daha büyük olduğunu gördüm. Fenerbahçe'nin asıl problemi, kendi içindeki düşmanları. Doğru muhakemeden uzaklaşan bir grup var. Talisca 30 gol atıyor, Talisca hala tartışılıyor, Fenerbahçe öyle bir kulüp. 50 gol atarsan yine tartışılabilirsin. Fenerbahçe'de böyle bir ruh hali var. "