Yönetime geri dönecek mi? Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yönetime geri dönecek mi? Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması

Yönetime geri dönecek mi? Acun Ilıcalı\'dan Fenerbahçe açıklaması
13.05.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe eski Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda Fenerbahçe'ye geri dönüşü hakkında sorulan soruya yanıt verdi. Acun Ilıcalı, ''Şu aşamada dönmeyi düşünmüyorum. Şu an ben de gelişmeleri izliyorum'' dedi.

Fenerbahçe eski Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir Youtube kanalına açıklamalarda bulunarak gündeme dair çarpıcı sözlere imza attı. 

"FENERBAHÇE'DE ÇOK YOĞUN MESAİM OLDU"

Fenerbahçe'deki görev süresi hakkında konuşan Acun Ilıcalı, bu dönemde Hull City'i aksattığını belirterek "Geçen sene Fenerbahçe'de çok yoğun bir mesaim oldu. İngiltere'ye birkaç kere gelebildim, takım az kalsın düşüyordu. Yaz başı ayrıldım çok sevdiğim kulübümden. Hull City taraftarıyla görüştüm, söz verdim, taraftar kırgındı açıkçası, tam odaklanacağım dedim. Sonra onlar da bu sözümü satın aldılar, mutlu oldular. Ciddi mesai vermeye başladım. Transferlerin birçoğuna girmem gerekti. Kimse 21'inci bitiren takıma gelmek istemiyor ki, onları ikna etmek lazım. Tüm enerjimi kullandım. Kayserispor'un hocası Jakirovic'i getirdim." dedi. 

Yönetime geri dönecek mi? Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması

"HESAP VERME KONUSUNDA RAHATIM"

Sözlerine devam eden Acun Ilıcalı, görev yaptığı süre boyunca hesap veremeyeceği bir şey yapmadığını ifade ederek, "Ali Başkanımız beni davet etti yönetime, benim için büyük bir onurdu. Ben Fenerbahçeliyim. Büyük bir riskti. Takımın haklarını savunmak lazım. Ben korkmadım, zarar görürüm diye 1 saniye düşünmedim. Her şeyimi verdim. Geriye bakınca, daha fazla ne kadar verebilirdim bilmiyorum. Ali Başkan ile iyi çalıştık. Bana güven verdi sağ olsun. Kulüp yönetimi konusunda kendimi geliştirdim. Kulübün 1 lirasını bile kendi parasından değerli gören, 24 saatini kulübe veren bir başkan vardı. Ben hesap verme konusunda rahat biriyim, kulüp disiplini olarak önemli olduğunu, maddi olarak kulübün güçlü olması gerektiğini tecrübe ettim. Güzel günler oldu ama nasip olmadı." ifadelerini kullandı. 

Yönetime geri dönecek mi? Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması

GERİ DÖNÜŞÜ HAKKINDA AÇIKLAMA

"Fenerbahçe sayfasını kapattın mı yönetici olarak? Sana seçimde teklif var mı, kime oy vereceksin?" sorusuna cevap veren Acun Ilıcalı, "Seçim öncesi konuşmak istemiyorum. Şu aşamada dönmeyi düşünmüyorum. Şu an ben de gelişmeleri izliyorum. Kulübümüz için hayırlısı olsun. Ben kırgınım. Verdiğim emekler sonucunda kendi camiamızdan kırıldığım çok var. Karşı tarafın, tarafların saldırılarını göze alarak bu mücadele için bu göreve talip oldum Fenerbahçe'de. Kendi içimizdeki düşmanlar, dışarıdan daha büyük olduğunu gördüm. Fenerbahçe'nin asıl problemi, kendi içindeki düşmanları. Doğru muhakemeden uzaklaşan bir grup var. Talisca 30 gol atıyor, Talisca hala tartışılıyor, Fenerbahçe öyle bir kulüp. 50 gol atarsan yine tartışılabilirsin. Fenerbahçe'de böyle bir ruh hali var. "

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yönetime geri dönecek mi? Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Aziz başkan malzemeci olarak bile almaz 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

07:25
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
06:28
Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı
Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:54:40. #7.13#
SON DAKİKA: Yönetime geri dönecek mi? Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.