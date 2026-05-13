Beşiktaş'tan Xhaka hamlesi
Beşiktaş'tan Xhaka hamlesi

13.05.2026 18:44
Sunderland'den ayrılması beklenen Granit Xhaka, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Siyah-beyazlıların, 33 yaşındaki İsviçreli orta sahayı kadrosuna katmak istediği belirtilirken, oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş, transfer çalışmalarında rotayı dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Granit Xhaka’ya çevirdi. Siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli yıldızın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

SUNDERLAND'DEN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

İngiliz basınındaki haberlere göre; Şu anda İngiliz ekibi Sunderland forması giyen 33 yaşındaki İsviçreli futbolcu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Xhaka'nın, menajeri aracılığıyla kulüp arayışlarına başladığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN HAMLE

Bu gelişme doğrultusunda deneyimli orta saha oyuncusunu takip eden Beşiktaş yönetiminin de yıldız ismi kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı aktarıldı. 

BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK

Haberin devamında, Granit Xhaka’nın Türkiye ve Süper Lig hakkında olumlu referanslar aldığı ve Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı kaydedildi. 

SON KARAR SERGEN YALÇIN'IN

Transferin kaderini Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılacak görüşme belirleyecek. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin onay vermesi durumunda 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Xhaka için resmi adımları atacak. 

Çiğdem Sidar Ceylan
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
