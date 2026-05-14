İspanya'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var
İspanya'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var

14.05.2026 15:55
İspanya’nın Lorca kentinde şehir estetiğini korumak amacıyla balkonlara çamaşır asılması yasaklandı. Yeni düzenlemeyle birlikte balkonlarda görüntü kirliliği oluşturabilecek birçok eşya da yasak kapsamına alındı. Kurallara uymayanlara ise 1500 euroya kadar para cezası uygulanacak.

İspanya’nın Murcia bölgesine bağlı Lorca kentinde yerel yönetim dikkat çeken bir karara imza attı. Belediye tarafından onaylanan yeni düzenlemeyle birlikte balkon kullanımına yönelik kurallar sertleştirildi.

“Vatandaş Yaşamının Korunması ve Sosyal Düzensizlikleri Önleme Yönetmeliği” kapsamında yapılan değişiklik doğrultusunda, sokaktan görülebilecek şekilde balkonlara çamaşır asılması yasaklandı.

SADECE ÇAMAŞIRLAR DEĞİL

Yeni kurallar yalnızca balkonlara asılan kıyafetleri kapsamıyor. Görüntü kirliliğine neden olduğu belirtilen şilte, yatak ve gaz tüpü gibi eşyaların balkonlarda ya da bina cephelerinde bulundurulması da yasak kapsamına alındı.

Yerel yönetim, uygulamanın özellikle şehir görünümünü korumak ve turistik bölgelerde daha düzenli bir görüntü oluşturmak amacıyla hazırlandığını açıkladı.

KURALLARA UYMAYANA 1500 EURO CEZA

The Local Spain’de yer alan habere göre yönetmelikte ihlalin derecesine göre kademeli ceza sistemi uygulanacak.

Balkon korkuluklarına kıyafet asılması veya uygunsuz eşya depolanması gibi hafif ihlallerde 151 ila 750 euro arasında ceza kesilecek. Ana cephelere kalıcı çamaşır askısı kurulması veya görünür teknik ekipman bulundurulması gibi ciddi ihlallerde ise ceza miktarı 1500 euroya kadar çıkabilecek.

HALKA BİR AYLIK SÜRE TANINDI

Lorca Belediye Başkanı Fulgencio Gil, düzenlemenin vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Gil, şehrin turistik görünümünü korumayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni kurallara uyum sağlanması için halka yaklaşık bir aylık süre verildi. Süre sonunda denetimlerin başlayacağı ve kurallara uymayanlara ceza uygulanacağı bildirildi.

    Yorumlar (1)

  • meloni meloni:
    Darısı Türkiye'nin başına 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
