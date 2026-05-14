İspanya\'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var

İspanya’nın Murcia bölgesine bağlı Lorca kentinde yerel yönetim dikkat çeken bir karara imza attı. Belediye tarafından onaylanan yeni düzenlemeyle birlikte balkon kullanımına yönelik kurallar sertleştirildi.

“Vatandaş Yaşamının Korunması ve Sosyal Düzensizlikleri Önleme Yönetmeliği” kapsamında yapılan değişiklik doğrultusunda, sokaktan görülebilecek şekilde balkonlara çamaşır asılması yasaklandı.

SADECE ÇAMAŞIRLAR DEĞİL

Yeni kurallar yalnızca balkonlara asılan kıyafetleri kapsamıyor. Görüntü kirliliğine neden olduğu belirtilen şilte, yatak ve gaz tüpü gibi eşyaların balkonlarda ya da bina cephelerinde bulundurulması da yasak kapsamına alındı.

Yerel yönetim, uygulamanın özellikle şehir görünümünü korumak ve turistik bölgelerde daha düzenli bir görüntü oluşturmak amacıyla hazırlandığını açıkladı.

KURALLARA UYMAYANA 1500 EURO CEZA

The Local Spain’de yer alan habere göre yönetmelikte ihlalin derecesine göre kademeli ceza sistemi uygulanacak.

Balkon korkuluklarına kıyafet asılması veya uygunsuz eşya depolanması gibi hafif ihlallerde 151 ila 750 euro arasında ceza kesilecek. Ana cephelere kalıcı çamaşır askısı kurulması veya görünür teknik ekipman bulundurulması gibi ciddi ihlallerde ise ceza miktarı 1500 euroya kadar çıkabilecek.

HALKA BİR AYLIK SÜRE TANINDI

Lorca Belediye Başkanı Fulgencio Gil, düzenlemenin vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Gil, şehrin turistik görünümünü korumayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni kurallara uyum sağlanması için halka yaklaşık bir aylık süre verildi. Süre sonunda denetimlerin başlayacağı ve kurallara uymayanlara ceza uygulanacağı bildirildi.