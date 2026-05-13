Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

Haberin Videosunu İzleyin
Kütahya\'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
13.05.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kütahya\'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
Haber Videosu

Kütahya’da polisin uygulama noktasından kaçmaya çalışırken şarampole uçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.Ö., adeta hayatının dersini aldı. Kovalamaca sonucu kaza yapan ve araçtaki arkadaşlarıyla birlikte ölümden dönen genç sürücüye, trafik kurallarını hiçe saydığı gerekçesiyle araç sahibiyle birlikte toplam 282 bin lira idari para cezası kesildi.

Kütahya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sırasında şarampole yuvarlanan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.Ö., hem canından oluyordu hem de rekor cezadan kaçamadı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan genç sürücü ve araç sahibine toplamda 282 bin lira idari para cezası kesildi.

Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

EKİPLERİN İKAZINI DİKKATE ALMADI 

Olay, Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik ekiplerinin denetim yaptığı sırada şüphe üzerine durdurulmak istenen 43 NK 880 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ö., ekiplerin ikazlarını dikkate almayarak gaza bastı. Kaçış sırasında kontrolü kaybeden genç sürücü, otomobille şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan diğer iki arkadaşıyla birlikte kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulan A.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

EHLİYETİ DE YOK

Yapılan incelemede henüz 16 yaşında olan A.Ö.'nün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Tedbir amaçlı Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen gence ve araç sahibine uygulanan 282 bin liralık ceza, "16 yaşında hayatının cezasını yedi" yorumlarına neden oldu.

Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
Samsun’da 10 dakikalık yağış sele yol açtı Araçlar sürüklendi, evleri su bastı Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Şanlıurfa merkezli 21 ilde ’yasa dışı bahis’ ve ’suç örgütü’ operasyonu: 61 gözaltı Şanlıurfa merkezli 21 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suç örgütü' operasyonu: 61 gözaltı

23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emircan İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emircan İğrek'ten bomba cevap
23:30
İstanbul’da taksici dehşeti Genç kadını araca kilitleyip darbetti
İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:25
Gençlerbirliği’ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
21:34
Fenerbahçe’de 7 ayrılık 100 milyon Euro’luk gelir yolda
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! 100 milyon Euro'luk gelir yolda
21:17
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
20:16
Nijerya’da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti
18:28
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 00:13:59. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.