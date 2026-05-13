Kütahya\'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

Kütahya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sırasında şarampole yuvarlanan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.Ö., hem canından oluyordu hem de rekor cezadan kaçamadı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan genç sürücü ve araç sahibine toplamda 282 bin lira idari para cezası kesildi.

EKİPLERİN İKAZINI DİKKATE ALMADI

Olay, Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik ekiplerinin denetim yaptığı sırada şüphe üzerine durdurulmak istenen 43 NK 880 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ö., ekiplerin ikazlarını dikkate almayarak gaza bastı. Kaçış sırasında kontrolü kaybeden genç sürücü, otomobille şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan diğer iki arkadaşıyla birlikte kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulan A.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

EHLİYETİ DE YOK

Yapılan incelemede henüz 16 yaşında olan A.Ö.'nün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Tedbir amaçlı Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen gence ve araç sahibine uygulanan 282 bin liralık ceza, "16 yaşında hayatının cezasını yedi" yorumlarına neden oldu.