TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Artık geri dönüş yok
13.05.2026 21:04
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Yüksel, sürecin en kritik aşamasının terör örgütünün silah bırakması ve kendisini tamamen feshetmesi olduğunu belirterek, “Bu süreçte artık geri dönüş yoktur” dedi. Hazırlanan raporun toplumsal bütünleşme ve demokratik kapasitenin güçlendirilmesi açısından stratejik öneme sahip olduğu ifade edildi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını tamamladığını belirterek, hazırlanan raporun toplumsal bütünleşme ve demokratik kapasitenin güçlendirilmesi açısından stratejik bir metin olduğunu ifade etti. 

Yüksel konuşmasında, komisyonun 5 Ağustos 2025’ten itibaren yürüttüğü çalışmalar sonucunda hazırlanan ve yedi ana başlık, sonuç ve değerlendirme bölümü ile eklerden oluşan kapsamlı raporun 18 Şubat 2026 tarihli toplantıda kabul edildiğini söyledi. 

TÜM SİYASİ PARTİLERE ŞÜKRANLARINI SUNDU

Hazırlanan raporun; kardeşliğin güçlendirilmesi, toplumsal bütünlüğün tahkimi ve “terörsüz bir Türkiye ile terörsüz bölge vizyonunun” kurumsallaşması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Yüksel, metnin aynı zamanda “toplumsal kabul ile demokratik kapasitenin birlikte güçlendirilmesine dönük stratejik bir iradenin somut tezahürü” olduğunu kaydetti. 

Konuşmasında sürece katkı sunan isimlere de teşekkür eden Yüksel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere sürece katkı veren tüm siyasi partilere ve milletvekillerine şükranlarını sundu. 

"EN KRİTİK EŞİK SİLAH BIRAKILMASI VE FESİH"

Raporun VI. ve VII. bölümlerine dikkat çeken Yüksel, sürecin en kritik aşamasının “terör örgütünün silah bırakması ve kendisini tamamen feshetmesi” olduğunu belirtti. Bu kapsamda silah bırakma sürecinin “somut, doğrulanabilir ve geri dönülmez şekilde gerçekleşmesi” gerektiğini ifade eden Yüksel, ilgili devlet kurumlarının teyit mekanizmalarının esas alınacağını söyledi. 

Yüksel ayrıca, silah bırakma ve fesih sürecinin tamamlanmasının ardından toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, sürecin hukuki çerçevesinin belirlenmesi ve izleme mekanizmalarının oluşturulmasına ilişkin önerilerin de raporda yer aldığını aktardı. 

Bu süreç sonrasında ihtiyaç duyulması halinde bazı yasal düzenlemelerin TBMM iradesiyle ayrıca ele alınabileceğini ifade eden Yüksel, “Süreç; öncelikle silahların tamamen bırakıldığının ilgili kurumlarca teyit edildiği bir zeminde ilerleyecek, sonrasında ise ihtiyaç duyulması halinde gerekli düzenlemeler Meclisimizin takdirine sunulacaktır.” dedi. 

"BU SÜREÇTE ARTIK GERİ DÖNÜŞ YOK"

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “iç kaleyi tahkim etme” vurgusuna atıfta bulunan Yüksel, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yalnızca Türkiye’nin iç güvenliğini değil, bölgenin geleceğini, toplumsal dayanışmayı ve milli birlik şuurunu ilgilendiren çok boyutlu bir vizyon olduğunu söyledi. 

Türkiye’nin yaklaşık yarım asırlık terörle mücadelesinde ağır bedeller ödediğini belirten Yüksel, “Bugün ortaya konulan ‘Terörsüz Türkiye’ iradesi; şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakârlıklarından ve milletimizin ortak vicdanında kökleşen kardeşlik idealinden güç almaktadır.” ifadelerini kullandı. 

Sürecin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Yüksel, “Bu süreçte artık geri dönüş yoktur. Süreç; devlet kurumlarımızın koordinasyonu, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi, Meclisimizin katkısı ve milletimizin desteğiyle aynı kararlılıkla ilerlemektedir.” dedi.  Konuşmasının sonunda Yüksel, yürütülen çalışmalar, hazırlanan rapor ve devam eden süreç dikkate alındığında genel görüşme açılmasına yönelik önergeye katılmadıklarını belirterek Genel Kurulu selamladı.

Cüneyt Yüksel, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Yüce Türk ulusu o geri dönüşü sağlar merak etmeyin 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
