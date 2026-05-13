Trump’tan Amerikan medyasına sert suçlama: Bu adeta vatana ihanet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump’tan Amerikan medyasına sert suçlama: Bu adeta vatana ihanet

Trump’tan Amerikan medyasına sert suçlama: Bu adeta vatana ihanet
13.05.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla ilgili yayın yapan Amerikan medya kuruluşlarını sert sözlerle hedef aldı. İran’ın savaşta askeri açıdan başarılı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Trump, bazı televizyon kanalları ve gazeteleri “düşmana yardım etmekle” suçladı. ABD’nin İran donanmasına ait 159 gemiyi batırdığını ileri süren Trump, söz konusu haberlerin İran’a umut verdiğini belirterek, “Bu adeta vatana ihanet” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına ilişkin yayın yapan bazı Amerikan medya kuruluşlarını hedef aldı. İran’ın askeri açıdan başarılı olduğu yönünde haberler yapıldığını savunan Trump, söz konusu yayınları “vatana ihanet” olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, bazı televizyon kanalları ve gazetelerin İran’a “boş yere umut verdiğini” öne sürdü.

“DÜŞMANA YARDIM EDİYORLAR”

Trump açıklamasında, “Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylediğinde, bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı’nın açıklamaları, ülkede basın özgürlüğü ve savaş haberleri üzerinden yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

“159 İRAN GEMİSİNİ BATIRDIK" 

Trump paylaşımında ayrıca ABD’nin İran’a karşı büyük askeri üstünlük sağladığını savundu.

İran donanmasına ait 159 geminin tamamının batırıldığını ileri süren Trump, “Yapılan haberler İran’a gereksiz umut veriyor. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argüman üretir” dedi.

MEDYAYA YÖNELİK SERT ÇIKIŞLAR SÜRÜYOR 

Trump, daha önce de kendisini eleştiren medya kuruluşlarını sık sık “yalan haber medyası” olarak hedef almıştı. Son açıklamaları ise özellikle İran’la ilgili savaş haberleri üzerinden Amerikan medyasına yönelik en sert çıkışlarından biri olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güncel, Medya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump’tan Amerikan medyasına sert suçlama: Bu adeta vatana ihanet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksici canını zor kurtardı Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı
Burcu Köksal AK Parti’de Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
LBank erişim engeline rağmen Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor LBank erişim engeline rağmen Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor
Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi
Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: “Bu bir uzaylı“ Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: "Bu bir uzaylı!"
Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

00:02
İtalya’da “kuma” getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti
İtalya’da “kuma” getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti
23:38
Galatasaray’ın yıldızı Torreira’ya yumruklu saldırı Saldırgan gözaltına alındı
Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltına alındı
23:31
Şampiyonluk ertelendi Cristiano Ronaldo’yu 908’de yıkan gol
Şampiyonluk ertelendi! Cristiano Ronaldo'yu 90+8'de yıkan gol
23:01
ABD’de İslam karşıtı Jake Lang cami yakınında Kur’an-ı Kerim yakmaya çalıştı
ABD’de İslam karşıtı Jake Lang cami yakınında Kur’an-ı Kerim yakmaya çalıştı
21:35
AK Parti’ye geçen Burcu Köksal’dan CHP lideri Özgür Özel’e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
21:04
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 01:58:37. #7.12#
SON DAKİKA: Trump’tan Amerikan medyasına sert suçlama: Bu adeta vatana ihanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.