Trump’tan Amerikan medyasına sert suçlama: Bu adeta vatana ihanet

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına ilişkin yayın yapan bazı Amerikan medya kuruluşlarını hedef aldı. İran’ın askeri açıdan başarılı olduğu yönünde haberler yapıldığını savunan Trump, söz konusu yayınları “vatana ihanet” olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, bazı televizyon kanalları ve gazetelerin İran’a “boş yere umut verdiğini” öne sürdü.

“DÜŞMANA YARDIM EDİYORLAR”

Trump açıklamasında, “Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylediğinde, bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı’nın açıklamaları, ülkede basın özgürlüğü ve savaş haberleri üzerinden yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

“159 İRAN GEMİSİNİ BATIRDIK"

Trump paylaşımında ayrıca ABD’nin İran’a karşı büyük askeri üstünlük sağladığını savundu.

İran donanmasına ait 159 geminin tamamının batırıldığını ileri süren Trump, “Yapılan haberler İran’a gereksiz umut veriyor. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argüman üretir” dedi.

MEDYAYA YÖNELİK SERT ÇIKIŞLAR SÜRÜYOR

Trump, daha önce de kendisini eleştiren medya kuruluşlarını sık sık “yalan haber medyası” olarak hedef almıştı. Son açıklamaları ise özellikle İran’la ilgili savaş haberleri üzerinden Amerikan medyasına yönelik en sert çıkışlarından biri olarak değerlendirildi.