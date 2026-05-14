Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara
Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara

14.05.2026 18:09
Çanakkale’de gökyüzünde oluşan undulatus asperatus bulutları dikkat çekti. Dalga dalga ve karanlık görüntüsüyle görenleri şaşırtan nadir bulut oluşumu, fırtınalı denizi andıran yapısıyla ilgi odağı oldu. Atmosferdeki dengesiz hava hareketleri sonucu oluşan undulatus asperatus bulutlarının dünyada nadir görüldüğü belirtildi.

Çanakkale’de ortaya çıkan undulatus asperatus bulutları gökyüzünde sıra dışı bir manzara oluşturdu. Fotoğrafta, bulut tabakasının dalga şeklinde kıvrılarak ilerlediği, gri ve yoğun yapısıyla geniş bir alanı kapladığı görülüyor. 

Özellikle ufuk çizgisine yakın bölümdeki katmanlı yapı, yaklaşan fırtına görüntüsü oluşturdu. Havaforum'un servis ettiği görüntülerde bulutların alt kısmındaki sert ve kırışık görünüm, gökyüzünü adeta dalgalı bir deniz yüzeyine çevirdi.

UNDULATUS ASPERATUS NEDİR?

Asperitas ya da eski adıyla “undulatus asperatus”, oldukça nadir görülen bir bulut oluşumu olarak biliniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından resmi olarak tanımlanan bu bulut türü, gökyüzünde dalgalı ve düzensiz görünümüyle dikkat çekiyor. 

Latince “pürüzlü” ve “dalgalı” anlamına gelen ifadeden türeyen bulutlar, çoğunlukla atmosferdeki dengesiz hava hareketleri sonucu oluşuyor. Uzmanlara göre undulatus asperatus bulutları genellikle fırtına öncesi veya sonrası görülüyor ancak her zaman yağış anlamına gelmiyor. Görüntüsü nedeniyle dünyada en dikkat çekici bulut oluşumları arasında gösteriliyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Doğa olayına esrarengiz diye başlık atan medya sen nasıl bir belasın bize? :) 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
