Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale\'de gökyüzünde sıra dışı manzara

Çanakkale’de ortaya çıkan undulatus asperatus bulutları gökyüzünde sıra dışı bir manzara oluşturdu. Fotoğrafta, bulut tabakasının dalga şeklinde kıvrılarak ilerlediği, gri ve yoğun yapısıyla geniş bir alanı kapladığı görülüyor.

Özellikle ufuk çizgisine yakın bölümdeki katmanlı yapı, yaklaşan fırtına görüntüsü oluşturdu. Havaforum'un servis ettiği görüntülerde bulutların alt kısmındaki sert ve kırışık görünüm, gökyüzünü adeta dalgalı bir deniz yüzeyine çevirdi.

UNDULATUS ASPERATUS NEDİR?

Asperitas ya da eski adıyla “undulatus asperatus”, oldukça nadir görülen bir bulut oluşumu olarak biliniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından resmi olarak tanımlanan bu bulut türü, gökyüzünde dalgalı ve düzensiz görünümüyle dikkat çekiyor.

Latince “pürüzlü” ve “dalgalı” anlamına gelen ifadeden türeyen bulutlar, çoğunlukla atmosferdeki dengesiz hava hareketleri sonucu oluşuyor. Uzmanlara göre undulatus asperatus bulutları genellikle fırtına öncesi veya sonrası görülüyor ancak her zaman yağış anlamına gelmiyor. Görüntüsü nedeniyle dünyada en dikkat çekici bulut oluşumları arasında gösteriliyor