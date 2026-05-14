Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti

14.05.2026 16:21  Güncelleme: 16:22
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde DEM Partili belediye tarafından düzenlenmesi planlanan bahar şöleni konserinin, Türk bayrağı tartışması nedeniyle iptal edildiği öne sürüldü. İddiaya göre Belediye Başkanı Uğur Kahraman sahneye dev Türk bayrağı asılmasını istedi ancak organizasyon firması bu talebi kabul etmedi. Yaşanan anlaşmazlığın ardından konser ertelenirken, belediye iptal gerekçesini “zorunlu ve beklenmedik sebepler” olarak açıkladı.

BAHAR ŞÖLENİ İÇİN KONSER HAZIRLIĞI YAPILDI

DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi, bahar şölenleri kapsamında 10 Mayıs’ta halka açık konser düzenlemek için hazırlıklara başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan etkinlik için organizasyon firmasıyla anlaşma sağlandı. Konserde Kürt sanatçılar Xece, Hamit Karadeniz ve Koma Serekaniye’nin sahne almasının planlandığı belirtildi.

TÜRK BAYRAĞI TALEBİ TARTIŞMA ÇIKARDI İDDİASI

İddiaya göre DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, organizasyon firmasından kurulacak sahneye dev Türk bayrağı asılmasını istedi. Organizasyon firmasının ise sahne yerine sadece konser alanının Türk bayraklarıyla süslenmesini teklif ettiği öne sürüldü. Belediye Başkanı Kahraman’ın sahneye de büyük Türk bayrağı asılması konusunda ısrarcı olduğu, taraflar arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından konserin iptal edildiği iddia edildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konserin ertelendiğini duyurdu. Açıklamada, “Ceylanpınar Belediyesi tarafından bahar şöleni etkinlikleri kapsamında bugün gerçekleştirilmesi planlanan konser programı meydana gelen zorunlu ve beklenmedik sebepler nedeniyle bugün itibarıyla iptal edilmiş olup ileri bir tarihe ertelenmiştir” ifadeleri kullanıldı. Konuyla ilgili detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Ceylanpınar, DEM Parti, Şanlıurfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf Yedek2 Yusuf Yedek2:
    Bayrakla sorunumuz yok dilimize karışılmasına karşıyız 3 10 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
