Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis talep edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis talep edildi

Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis talep edildi
13.05.2026 20:25  Güncelleme: 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında hazırlanan iddianamede, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da bulunduğu 19 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Bolu Belediyesi’nde yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında hazırlanan iddianamede, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan hapis cezaları istendi.

BİRDEN FAZLA SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

İddianamede şüphelilere “icbar suretiyle irtikap”, “irtikaba teşebbüs”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Yasasına muhalefet” suçlamaları yöneltildi.

Tanju Özcan hakkında 6 kez “icbar suretiyle irtikap”, 3 kez “irtikaba teşebbüs”, 34 kez “nitelikli dolandırıcılık” ve 1 kez “rüşvet” suçundan toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İÇİN DE HAPİS İSTEMİ

Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında ise 5 kez “icbar suretiyle irtikap” ve 2 kez “irtikaba teşebbüs” suçlarından toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis cezası istendi.

BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız hakkında da “irtikap suçuna yardım”, “irtikap suçuna yardıma teşebbüs” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından toplam 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede diğer şüpheliler hakkında da farklı suçlardan değişen sürelerde hapis cezaları istendiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Tanju Özcan, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis talep edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Hahaha :) Hasss oradan 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
Alevlerin arasında can pazarı: Eyüpsultan’da 2’si çocuk 4 kişi ağır yaralandı Alevlerin arasında can pazarı: Eyüpsultan’da 2’si çocuk 4 kişi ağır yaralandı
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Eurovision’da İsrail protestosu: “Soykırımı durdurun” sloganları salonu inletti Eurovision’da İsrail protestosu: “Soykırımı durdurun” sloganları salonu inletti
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında iddianame Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında iddianame

21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
21:34
Fenerbahçe’de 7 ayrılık 100 milyon Euro’luk gelir yolda
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! 100 milyon Euro'luk gelir yolda
21:17
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
20:21
Almanya’da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak
Almanya'da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak
19:38
Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ekibi saldırıya uğradı, başkan yardımcısı hastanelik oldu
Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ekibi saldırıya uğradı, başkan yardımcısı hastanelik oldu
19:28
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı
19:18
Putin’den nükleer gözdağı “Sarmat” balistik füzesini test ettiler
Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 22:14:21. #7.13#
SON DAKİKA: Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis talep edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.