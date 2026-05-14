Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın saha ortasında kupaların yanında durduğu anlar dikkat çekti. Görüntüler, futbolseverler arasında “veda” yorumlarını beraberinde getirdi.
Ortaya çıkan görüntülerde Manchester City’nin kazandığı kupaların saha ortasına dizildiği görüldü. Pep Guardiola’nın ise kupaların yanında tek başına durduğu anlar dikkat çekti.
Guardiola’nın görüntüsü birçok kişi tarafından duygusal bulundu. Özellikle deneyimli teknik adamın kupalara bakışları ve duruşu, vedaya hazırlanıyormuş gibi yorumlandı.
Ortaya çıkan görüntülerin ardından Guardiola’nın sezon sonunda Manchester City’den ayrılabileceği yönündeki iddialar yeniden konuşulmaya başlandı. Bazı futbolseverler, “Yazın kesin gidiyor gibi duruyor” yorumları yaptı.
Pep Guardiola, Manchester City kariyerinde kazandığı sayısız kupa ile kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olmuştu. İspanyol teknik adamın geleceğiyle ilgili belirsizlik ise sürüyor.
Son Dakika › Spor › Gizlice çektiler! Ünlü antrenöre veda mı ediliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?