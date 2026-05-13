Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Macron\'un Vietnam\'da First Lady\'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı
13.05.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Macron\'un Vietnam\'da First Lady\'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı
Haber Videosu

Macron çiftinin Vietnam'daki tokat krizinin perde arkası aralandı. Gazeteci Florian Tardif yeni kitabında, gerilimin nedeninin Emmanuel Macron ile İranlı oyuncu Golshifteh Farahani arasındaki "platonik" mesajlaşmalar olduğunu iddia etti. Brigitte Macron'un uçakta yakaladığı öne sürülen "Sizi çok güzel buluyorum" mesajı sonrası çıkan tartışma kameralara yansırken; Elysee Sarayı ve First Lady cephesi, telefon kontrolü ve gizli ilişki iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasında geçtiğimiz yıl Vietnam ziyaretinde kameralara yansıyan ve "tokat" olarak yorumlanan görüntülerin ardındaki gizem aralandı. Gazeteci Florian Tardif’in kaleme aldığı yeni kitapta, çift arasındaki gerilimin temelinde Macron’un dünyaca ünlü İranlı oyuncu Golshifteh Farahani ile olan gizli mesajlaşmalarının yattığı iddia edildi.

UÇAKTA BÜYÜK KAVGA 

Paris Match yazarı Florian Tardif’in "(Neredeyse) Kusursuz Bir Çift" adlı kitabında yer alan iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Macron ile oyuncu Farahani arasında aylar süren "platonik" bir yakınlaşma yaşandı. Tardif, taraflar arasında oldukça ileri giden mesajların bulunduğunu ve Macron’un Farahani’ye "Sizi çok güzel buluyorum" şeklinde ifadeler yazdığını öne sürdü.

İddiaya göre, Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye iniş yapılacağı sırada Brigitte Macron, eşinin telefonunda bu mesajları yakaladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran "tokat" görüntülerinin, bu keşif sonrası çıkan "oldukça ciddi bir tartışmanın" sonucu olduğu savunuldu.

BRİGİTTE MACRON'DAN YALANLAMA 

Söz konusu iddialar, Brigitte Macron’un yakın çevresi ve Cumhurbaşkanlığı tarafından sert bir dille reddedildi. Le Parisien’e konuşan kaynaklar, First Lady’nin eşinin telefonunu asla kontrol etmediğini belirtti. Elysee Sarayı ise daha önce "yapay zeka" veya "şakalaşma" olarak nitelendirdiği görüntülerle ilgili bu yeni iddiayı, bizzat Brigitte Macron’un yazara ulaşarak yalanladığını açıkladı.

"HERKES SAKİNLEŞMELİ"

Mayıs 2025’te kaydedilen görüntülerde, uçak kapısında Brigitte Macron’un elinin Emmanuel Macron’un yüzüne doğru sert bir hamle yaptığı görülmüştü. Emmanuel Macron ise olayın bir aile kavgası olmadığını savunarak, "Eşimle sık sık yaptığımız gibi şakalaşıyorduk, herkes sakinleşmeli" açıklamasında bulunmuştu.

Brigitte Macron, Emmanuel Macron, Vietnam, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Emmanuel Macron Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:12:12. #7.13#
SON DAKİKA: Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.