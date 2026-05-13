Macron\'un Vietnam\'da First Lady\'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasında geçtiğimiz yıl Vietnam ziyaretinde kameralara yansıyan ve "tokat" olarak yorumlanan görüntülerin ardındaki gizem aralandı. Gazeteci Florian Tardif’in kaleme aldığı yeni kitapta, çift arasındaki gerilimin temelinde Macron’un dünyaca ünlü İranlı oyuncu Golshifteh Farahani ile olan gizli mesajlaşmalarının yattığı iddia edildi.

UÇAKTA BÜYÜK KAVGA

Paris Match yazarı Florian Tardif’in "(Neredeyse) Kusursuz Bir Çift" adlı kitabında yer alan iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Macron ile oyuncu Farahani arasında aylar süren "platonik" bir yakınlaşma yaşandı. Tardif, taraflar arasında oldukça ileri giden mesajların bulunduğunu ve Macron’un Farahani’ye "Sizi çok güzel buluyorum" şeklinde ifadeler yazdığını öne sürdü.

İddiaya göre, Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye iniş yapılacağı sırada Brigitte Macron, eşinin telefonunda bu mesajları yakaladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran "tokat" görüntülerinin, bu keşif sonrası çıkan "oldukça ciddi bir tartışmanın" sonucu olduğu savunuldu.

BRİGİTTE MACRON'DAN YALANLAMA

Söz konusu iddialar, Brigitte Macron’un yakın çevresi ve Cumhurbaşkanlığı tarafından sert bir dille reddedildi. Le Parisien’e konuşan kaynaklar, First Lady’nin eşinin telefonunu asla kontrol etmediğini belirtti. Elysee Sarayı ise daha önce "yapay zeka" veya "şakalaşma" olarak nitelendirdiği görüntülerle ilgili bu yeni iddiayı, bizzat Brigitte Macron’un yazara ulaşarak yalanladığını açıkladı.

"HERKES SAKİNLEŞMELİ"

Mayıs 2025’te kaydedilen görüntülerde, uçak kapısında Brigitte Macron’un elinin Emmanuel Macron’un yüzüne doğru sert bir hamle yaptığı görülmüştü. Emmanuel Macron ise olayın bir aile kavgası olmadığını savunarak, "Eşimle sık sık yaptığımız gibi şakalaşıyorduk, herkes sakinleşmeli" açıklamasında bulunmuştu.