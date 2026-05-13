Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı

Haberin Videosunu İzleyin
Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı
13.05.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sırasında çekilen görüntüler büyük ses getirdi. Air Force One ve Trump konvoyu birkaç metre önünden geçerken hiç hareket etmeden nöbet tutan Çinli asker, disiplinli tavrıyla milyonlarca kez izlendi. Görüntüler, Trump ile Şi Cinping arasında gerçekleşen kritik zirvenin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ziyareti sırasında çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Çinli bir askerin, Air Force One uçağı piste inerken ve Trump konvoyu birkaç metre önünden geçerken hiç hareket etmeden nöbet tutması milyonlarca kez izlendi.

Videoda Çinli askerin uzun süre boyunca tek bir mimik bile göstermeden dimdik ayakta beklediği görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları askerin disiplinini ve soğukkanlılığını konuşurken, görüntüler özellikle Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki kritik zirvenin gölgesinde viral hale geldi.

TRUMP-Şİ ZİRVESİ DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Trump’ın 8,5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Çin ziyareti, yalnızca diplomatik temaslarla değil, sembolik görüntülerle de dikkat çekti. Görüşmelerde ticaret savaşları, teknoloji kısıtlamaları, İran krizi ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

Trump’a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve çok sayıda Amerikan şirketinin temsilcisi eşlik ederken, heyette Elon Musk, Tim Cook ve Jensen Huang gibi isimlerin yer alması da dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çinli askerin görüntüleri kısa sürede milyonlarca kez paylaşılırken, birçok kullanıcı askerin disiplinini “film sahnesi gibi” yorumladı. Bazı kullanıcılar ise görüntünün Çin’in devlet protokolü ve askeri disiplin anlayışını simgelediğini savundu.

Donald Trump, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı

07:25
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:33:43. #7.12#
SON DAKİKA: Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.