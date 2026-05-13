EMA'dan korkutan hantavirüs açıklaması: Onaylı tedavi ve aşı yok

13.05.2026 20:59
Avrupa İlaç Ajansı, lüks yolcu gemisi MV Hondius’ta can kayıplarına yol açan hantavirüs krizi sonrası kritik bir açıklama yaptı. Ajans, şu an için virüse karşı onaylanmış bir aşı veya antiviral tedavinin bulunmadığını duyurdu. Mevcut müdahalenin yalnızca erken teşhis ve destekleyici bakımla sınırlı olduğunu belirten EMA, aşı çalışmalarının henüz başlangıç aşamasında olduğu konusunda uyardı. Üç yolcunun ölümüyle sarsılan süreçte, küresel sağlık otoriteleri alarmda.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), dünya gündemine oturan ve lüks yolcu gemisi MV Hondius’ta can kayıplarına yol açan hantavirüs enfeksiyonlarına ilişkin kritik bir uyarı yayımladı. Ajans, şu an için virüse karşı onaylanmış herhangi bir aşı veya antiviral tedavinin bulunmadığını duyurdu.

EMA Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yetkilisi Yasmina Alcazar, Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen vakaların ardından mevcut tıbbi duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Alcazar, Avrupa Birliği çerçevesinde hantavirüs için etkili bir ilaç olmadığını belirterek, tedavinin yalnızca erken teşhis ve klinik destekleyici bakımla sınırlı olduğunu vurguladı.

"BİLİMSEL KANIT VE KLİNİK VERİ EKSİK"

Virüsün hayvanlardan insanlara geçtiğini hatırlatan Alcazar, bağışıklık sistemine yardımcı olacak antikor ve aşı geliştirme süreçlerinin henüz çok erken aşamalarda olduğunu kaydetti. Geçmişte Kovid-19 tedavisinde de kullanılan Favipiravir gibi ilaçların hantavirüs vakalarında etkili olduğuna dair yeterli klinik veri bulunmadığını ifade eden EMA yetkilisi, "Antimikrobiyaller veya antiviraller hastalarda kullanılmadan önce laboratuvar ortamında test edilmeli ve klinik onayı almalıdır," uyarısında bulundu.

LÜKS GEMİDE ÖLÜM SEYRİ: 3 CAN KAYBI

Hantavirüs paniği, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia Limanı'ndan hareket eden lüks yolcu gemisi MV Hondius'ta patlak verdi. Gemi seyir halindeyken yaşanan süreçte:

11 Nisan’da 70 yaşındaki Hollandalı bir yolcu hayatını kaybetti.

26 Nisan’da hayatını kaybeden yolcunun semptom gösteren eşi Johannesburg'da yaşamını yitirdi.

3 Mayıs’ta ise Alman bir kadın yolcunun ölümüyle gemideki toplam can kaybı 3’e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geminin Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde) açıklarında olduğu sırada vakaları resmen teyit etmişti.

EMA ACİL DURUM GÖREV GÜCÜ TETİKTE

EMA, pandemi ve acil halk sağlığı durumlarını yöneten Acil Durum Görev Gücü (ETF) aracılığıyla durumu yakından izlediklerini belirtti. Hazırlık faaliyetleri kapsamında, özellikle kemirgenler üzerinden bulaşan "Bunyaviricetes" sınıfı virüslere karşı ilaç geliştiren firmaların haritasının çıkarıldığı açıklandı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Avrupa Komisyonu ile koordinasyon içinde olduklarını belirten EMA, aşı ve tedavi geliştirme süreçlerini hızlandırmak için ilaç şirketlerine düzenleyici destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet ÖZKAN Ahmet ÖZKAN:
    Korona için de aynı şeyler söyleniyordu. 1 0 Yanıtla
  • Sadam Güler Sadam Güler:
    Almanya’da FRANKFURT KENTİNDE DURMUŞ NAMUSUS GEMİ 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
