Trump ilk kez açıkladı! Şi\'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle

14.05.2026 18:29
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeye dair dikkat çeken ayrıntılar verdi. Trump "Şi, İran'a askeri yardım yapmayacağını söyledi ve Hürmüz Boğazı'nı açmak için yardım teklif etti" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY’DAN KRİTİK GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Pekin’de gerçekleşen zirvenin yankıları sürüyor. Beyaz Saray kaynaklarına göre iki lider, özellikle İran krizi ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim üzerine kapsamlı görüşmeler yaptı.

Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Şi Cinping’in İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda kendisiyle aynı görüşte olduğunu belirtti. Trump ayrıca, Çin liderinin İran’a askeri yardım vermeyeceklerini söylediğini ifade etti.

“HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK KALMALI”

Trump’ın aktardığına göre görüşmenin en kritik başlıklarından biri küresel enerji ticareti açısından hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı oldu. Şi Cinping’in, boğazın uluslararası deniz trafiğine açık tutulması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Wall Street Journal’ın Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberde, iki liderin İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol kurmaması ve gemilerden geçiş ücreti talep etmemesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifade edildi. Trump ise Çin’in boğazın yeniden açılması için yardımcı olmayı teklif ettiğini söyledi.

PETROL KRİZİ DÜNYAYI SARSARKEN GELDİ

Hürmüz Boğazı’nda haftalardır devam eden kriz nedeniyle petrol fiyatları 100 doların üzerine çıkmış durumda. Küresel enerji piyasaları, İran ile ABD arasında yaşanan gerilimin ardından bölgede yaşanan askeri hareketlilik nedeniyle büyük baskı altında bulunuyor. Uzmanlar, Çin’in Hürmüz konusunda devreye girmesini kritik bir gelişme olarak değerlendiriyor. Çünkü Çin, İran petrolünün en büyük alıcıları arasında yer alıyor ve boğazdaki kapanmanın Çin ekonomisini doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

TAYVAN GERİLİMİ DE MASADAYDI

Dış basında yer alan haberlere göre görüşmede Tayvan konusu da gündeme geldi. Şi Cinping’in Trump’a, Tayvan meselesinin Çin açısından “en hassas kırmızı çizgi” olduğunu söylediği aktarıldı. Washington Post’un haberine göre Şi, Tayvan konusunda yapılacak yanlış hamlelerin ciddi çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

GÖRÜŞME DÜNYA PİYASALARININ ODAĞINDA

Trump-Şi zirvesi, İran savaşı, enerji krizi ve ABD-Çin ilişkilerindeki yeni dönem açısından küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Analistler, Çin’in Hürmüz Boğazı konusunda daha aktif rol üstlenmesinin hem enerji piyasalarını hem de İran üzerindeki diplomatik baskıyı değiştirebileceğini değerlendiriyor.

  Serhan Arslan Serhan Arslan:
