Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar belli oldu

13.05.2026 22:54
TFF Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar belli oldu. Süper Kupa'da Galatasaray Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor mücadele edecek. Eşleşmeler Türkiye Kupası final maçının ardından belli olacak.

Tek maçlık final yerine "Dörtlü Final" formatıyla oynanacak 2026 Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar resmen belli oldu.

SÜPER KUPA'DA MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR

Yeni format kapsamında kupa için mücadele edecek takımlar GalatasarayFenerbahçeKonyaspor ve Trabzonspor oldu. 

SÜPER KUPA'NIN FORMATI

Geleneksel olarak lig şampiyonu ile kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren Süper Kupa, bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezonda da yeni formatında oynanacak. Süper Lig'in zirvesindeki takımlar ile kupa finalisti ve lig üçüncüsünü buluşturacak olan bu yeni sistem, futbolseverlere yine büyük bir heyecan yaşatacak. 

TAKVİM AÇIKLANACAK

Süper Kupa'da eşleşmeler, Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki final mücadelesinin ardından belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'nın tarihini ilerleyen günlerde açıklayacak.

BEŞİKTAŞ YİNE YOK

Öte yandan sezonu ligde dördüncü sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş, yeni formatla düzenlenen Süper Kupa'da üst üste ikinci kez yer alamayacak.

