Süper Kupa\'da mücadele edecek takımlar belli oldu

Tek maçlık final yerine "Dörtlü Final" formatıyla oynanacak 2026 Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar resmen belli oldu.
Yeni format kapsamında kupa için mücadele edecek takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor oldu.
Geleneksel olarak lig şampiyonu ile kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren Süper Kupa, bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezonda da yeni formatında oynanacak. Süper Lig'in zirvesindeki takımlar ile kupa finalisti ve lig üçüncüsünü buluşturacak olan bu yeni sistem, futbolseverlere yine büyük bir heyecan yaşatacak.
Süper Kupa'da eşleşmeler, Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki final mücadelesinin ardından belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'nın tarihini ilerleyen günlerde açıklayacak.
Öte yandan sezonu ligde dördüncü sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş, yeni formatla düzenlenen Süper Kupa'da üst üste ikinci kez yer alamayacak.
